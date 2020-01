Ärger um geplante Schweineställe bei Langenholtensen

Langenholtensen – Widerstand gegen den Bau von Schweinemastställen formiert sich in Langenholtensen.

Viele Anwohner befürchten, der Neubau, den Nebenerwerbslandwirt Eric Bremer plant, sei schon genehmigt und sie hätten keinerlei Einflussmöglichkeiten mehr.

Wegen möglicher Geruchsbelästigung befürchten sie einen Verlust an Lebensqualität, aber auch einen Wertverlust für ihre Immobilien. Es werden bereits Unterschriften gegen den Stallbau gesammelt.

Bremer will westlich der Bundesstraße 248 in der Feldmark bauen. Während Anwohner befürchten, dass der Wind ihnen die Stallgerüche zuwehe, argumentiert er, die Hauptwindrichtung sei so, dass der Stalldunst am Ort vorbei ziehe.

Er plant zwei Ställe für je 480 Tiere. Auf seinem Hof innerhalb des Dorfes hält er nach eigenen Angaben bisher 60 Schweine. Eine Baugenehmigung habe er noch nicht, sagte er im Gespräch mit der HNA. Mitte Dezember habe er bei der Stadt die letzten Unterlagen eingereicht.

„Ich kann nicht machen, was ich will“, betonte Bremer. Mit seinem Neubau müsse er Gesetze und Vorschriften einhalten. Das gelte auch für den Mindestabstand zur Wohnbebauung.

Ursprünglich hatte er etwas mehr als 300 Meter von der Bebauung entfernt auf einem Feld bauen wollen, von dem er dafür ein Stück kaufen wollte. Diese Pläne waren bereits im März 2017 bekannt geworden. Auch damals hatte sich Unmut geregt. Weil der Kauf der Fläche nicht zustande kam, will er nun mehr als 400 Meter weit vom Dorf entfernt auf einem eigenen Acker seine Ställe errichten.

Die Stadt hat die Unterlagen zu dem von Bremer im Herbst 2018 gestellten Bauantrag nach den Worten von Stadtbaurat Fredrik Backhaus an die Träger öffentlicher Belange weitergeleitet, darunter nach HNA-Informationen an die Landwirtschaftskammer und den Landkreis. Eine Genehmigung nach Bundesimmissionsschutzgesetz für den Stallbau sei aber nicht erforderlich, betonte Backhaus. Dafür sei das Projekt nicht groß genug.

Ob er erst einen und später den anderen oder beide Ställe zusammen bauen lässt, hängt nach Bremers Worten davon ab, wie schnell er eine Baugenehmigung bekomme. Ziehe sich das Genehmigungsverfahren bei der Stadt noch lange hin, würde er beide Bauschnitte zusammen verwirklichen.

Zu einem Info-Abend über das Projekt für die Anwohner, den er bereits im März 2017 angekündigt habe, ist er nach eigenen Worten nach wie vor bereit. Er könne aber erst dann informieren, wenn die Baugenehmigung vorliege. Denn erst dann wisse er, wie er bauen müsse.

Ortsbürgermeisterin Reta Fromme (CDU) will das Thema Schweinestallbau auf die Tagesordnung der nächsten Ortsratssitzung bringen, die am Donnerstag, 6. Februar, ab 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus stattfinden soll. Sie weist aber darauf hin, dass die Politik bei der Genehmigung keinen Einfluss habe. Das sei ein reiner Verwaltungsakt. In der Sitzung soll der Nebenerwerbslandwirt sein Projekt vorstellen. Dazu sei er bereit, sagte er der HNA. Allerdings nur so lange, wie die Diskussion sachlich bleibe. Beschimpfen lassen werde er sich nicht.