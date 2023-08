Am liebsten „Strohrum“ für die Kühe - Konventionelle und Bio-Landwirtschaft im Vergleich

Kreis Northeim

+ © Niko Mönkemeyer Paradies im Maisfeld: Frank Ahrens zusammen mit Mattes Lutze (vorn von links), der demnächst eine Ausbildung zum Landwirt beginnt, sowie den aktuellen Auszubildenden Jona Lampe, Elisabeth Haepe und Finn Stolte vor einer Blühfläche inmitten eines seiner Maisfelder. © Niko Mönkemeyer

In einer Serie möchten wir die Unterschiede zwischen ökologischem Anbau und konventioneller Landwirtschaft herausfinden. Dazu begleiten wir ein Jahr lang zwei Betriebe aus der Region.

Lichtenborn – Seit unserem jüngsten Besuch auf den Äckern von Frank Ahrens, der seit 40 Jahren auf seinem Milchviehbetrieb in Lichtenborn konventionelle Landwirtschaft betreibt, ist der Mais in den vergangenen Wochen gut gewachsen – dank der Bearbeitung der jungen Pflanzen mit einem Striegel und der Anwendung von Herbiziden.

Für seinen Betrieb ist der Anbau von Mais wichtig, um das Risiko einer geringeren Grasernte ausgleichen zu können. „Wir verfüttern hauptsächlich Grassilage an unsere Tiere,“ sagt Ahrens. „Aber der Mais ist eine gute Ergänzung, denn Grünland braucht viel Wasser, und bei großen Trockenperioden können wir dann auf den Mais zurückgreifen.“

Dass der Anbau von Mais in manchen Landesteilen stark in der Kritik steht, kann er nachvollziehen. „Es gibt Gegenden, in denen man vor lauter Mais gar keine anderen Feldfrüchte mehr sieht“, weiß Ahrens. „Aber hier bei uns in der Region ist das nicht der Fall, und wenn man es richtig macht, kann ein Maisfeld sogar zu einem Paradies für Tiere und Pflanzen werden.“

Was sich dahinter verbirgt, erklärt Ahrens zusammen mit seinen Auszubildenden, die dafür extra ein paar Fakten zum Maisanbau zusammengetragen haben. Zum Beispiel, dass ein Hektar Mais pro Jahr Sauerstoff für 60 Menschen produziert, ein Jahr Strom für fünf Haushalte liefern kann und den CO2-Ausstoß recycelt, der bei einer Autofahrt von 60 000 Kilometern anfällt. Für den Anbau von Mais spricht nach Überzeugung der Auszubildenden außerdem, dass er zum einen zwei- bis viermal mehr Sauerstoff als Wald auf gleicher Fläche produziert und zum anderen als Turbolader unter den Feldfrüchten gilt, weil er als C4-Pflanze mit viel weniger Wasser viel mehr Frischmasse liefern kann als andere.

Und was hat es mit dem Paradies für Pflanzen und Tiere auf sich? Eine Antwort auf diese Frage findet man, wenn man etwa 20 Meter vom Feldrand aus durch die rund zwei Meter hohen Maispflanzen geht und plötzlich mitten im Maisfeld auf einer Freifläche steht, auf der Blumen blühen und Insekten Nahrung bieten.

„Das ist eigentlich eine Bejagungsschneise, die man nach EU-Recht in Maisschlägen anlegen darf“, sagt Ahrens, der auch Jäger ist. Hintergrund dafür seien Probleme mit der Schweinepest. „Wir nutzen diese Schneisen zum Anlegen von Blühstreifen, weil die hier als Rückzugsort für Tiere viel sinnvoller sind als am Feldrand, wo Spaziergänger oder Radfahrer unterwegs sind“, meint Ahrens. „Der Nachteil ist natürlich, dass dann niemand sieht, dass Landwirte manchmal viel mehr für die Natur tun, als die meisten Menschen denken.“

+ Viel Energie für die Kühe: Diese Maispflanze hat sogar drei Kolben entwickelt. © Niko Mönkemeyer

Überraschend für viele Außenstehende dürfte auch sein, worauf Ahrens achten muss, wenn er Mais zur Verfütterung an seine Milchkühe produzieren will – mal ganz abgesehen davon, wie penibel die EU-Regeln zum Anlegen von Blühstreifen überwacht werden.

„Der Mais muss den Kühen nicht nur schmecken, sondern er muss auch genügend Energie enthalten, weil das Gesamtpansenvolumen unserer Kühe nun einmal begrenzt ist“, so Ahrens. Ausschlaggebend sei die Netto-Energie-Laktation. Darunter versteht man die Kennzahl für den Energiegehalt von Tierfutter, der für die Milchproduktion umgesetzt werden kann. Die Werte schwanken laut Ahrens zwischen 6,2 und 6,5. Doch die vermeintlich geringe Differenz zwischen den Werte täusche. Tatsächlich entspreche sie dem Unterschied zwischen Likör und Strohrum. „Und wir wollen natürlich am liebsten Strohrum für unsere Kühe“, sagt Ahrens und lacht.

Von Niko Mönkemeyer