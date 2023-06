Harzhorn, Tongrube und Portal zur Geschichte: Dachgesellschaft am Ende

Von: Olaf Weiss

Infogebäude am Harzhorn: Die touristische Vermarktung des Römerschlachtfeldes lag in den vergangenen Jahren in der Hand der Praeteritum gGmbH. © Konstantin Mennecke

Vier Jahre nach ihrer Gründung steht die Praeteritum gGmbH vor dem Aus. Dem Kreistag, der am Freitag, 9. Juni, tagt, sowie dem Stadtrat von Bad Gandersheim und dem Gemeinderat von Kalefeld liegen gleichlautende Beschlussvorlagen vor, die gemeinnützige Gesellschaft zum Ende des Jahres aufzulösen.

Der Grund: Die Gesellschaft, die sowohl das Museum „Portal zur Geschichte“ in Bad Gandersheim als auch das römisch-germanische Schlachtfeld am Harzhorn und die Tongrube in Willershausen touristisch weiter entwickeln und eine dauerhafte Finanzierung sicherstellen sollte, hat genau diese Ziele nicht erreicht.



Das Kloster Brunshausen bei Bad Gandersheim: Dort ist das Portal zur Geschichte untergebracht. Auch die Praeteritum gGmbh hat in dem historischen Gebäude ihren Sitz. © Olaf Weiss

Der Landkreis Northeim, die Stadt Bad Gandersheim und die Gemeinde Kalefeld sind die Praeteritum-Gesellschafter. Sie sehen sich offensichtlich finanziell außerstande, die gGmbH weiterzuführen.



Vor allem daran, eine dauerhafte finanzielle Förderung zu erreichen, ist die Praeteritum-Geschäftsführung gescheitert, heißt es in der Beschlussvorlage. Eine institutionelle Förderung sei bei den potenziellen Unterstützern aktuell ausgeschlossen.



Es könnten vielmehr nur Förderungen projektbezogen beantragt und abgerufen werden. Dies reiche für eine dauerhaft gesicherte Finanzierung von Betriebs- und Personalkosten und damit kontinuierliche Entwicklung der drei Standorte der Gesellschaft nicht aus.



Außerdem, so heißt es weiter, sei es derzeit schwierig, für zeitlich begrenzte Projekte qualifiziertes Personal zu finden.



Der seit Mitte 2021 tätigen Geschäftsführung stellen die drei Gesellschafter ein gutes Zeugnis aus. Sie habe nicht nur die Öffentlichkeitsarbeit verbessert, sondern auch eine Vortragsreihe auf die Beine gestellt und sich vor allem um die Präsenz auf der Landesgartenschau gekümmert. Auch die Sonderausstellung „Roms Legionen auf dem Marsch“ im vergangenen Jahr zeige die gute Kooperation von Praeteritum mit den an den drei historischen Orten beteiligten Institutionen.



Die Tongrube Willershausen ist eine bedeutende Fossilienlagerstätte. Dieses drei Millionen Jahre alte Mausfossil, das im Geowissenschaftliches Museum der Universität Göttingen zu sehen ist, wurde dort gefunden. © Geowissenschaftliches Museum der Uni Göttingen

Der Heimatverein Willershausen, der sich um die Tongrube kümmert, sieht zwar die Auflösung der gGmbH gerade zu dem Zeitpunkt kritisch, an dem erste positive Ergebnisse der Arbeit von Praeteritum greifbar werden, und fürchtet einen Imageschaden sowohl für die drei Gesellschafter als auch die Standorte, zieht aber insgesamt ein ernüchterndes Fazit der vergangenen vier Jahre.

Die vor der Auflösung stehende Gesellschaft Praeteritum hat aus Sicht des HeimatvereinsWillershauen als Schnittstelle zu Behörden und Institutionen nur sehr eingeschränkt dienen können. In einer Stellungnahme des Vorstands zur geplanten Gesellschaftsauflösung heißt es weiter: Das Gleiche gelte für die Unterstützung bei strategischen Entscheidungen, bei der Organisation und der Öffentlichkeitsarbeit.

„Insofern ist die Aufrechterhaltung der Institution Praeteritum gGmbH für uns nicht zwingend notwendig“, urteilt der Heimatverein. Unsere Erwartung ist allerdings, dass die notwendige Unterstützung dann direkt durch den Landkreis Northeim abgedeckt wird und nicht auch noch die bisherige Unterstützung durch die Geschäftsführung der Praeteritum gGmbH ersatzlos wegbricht.“

Ähnlich hat auch der Förderverein des Römerschlachtfelds am Harzhorn auf Anfrage des Landkreises Northeim sowie der Stadt Bad Gandersheim und der Gemeinde Kalefeld Stellung bezogen: „Wir stellen als Vorstand fest, dass die Institution Praeteritum gGmbH für unseren Förderverein nicht notwendig ist.“ Die gemeinsame Vermarktung und der Versuch der touristischen Entwicklung die historisch bedeutsamen Standorte Portal zur Geschichte, Harzhorn und Tongrube Willershausen zu stützen und nach vorn zu entwickeln, sei nur mäßig erfolgreich gewesen.

Eine enge Abstimmung, Strukturierung und Koordination der historisch und touristisch bedeutenden Standorten sei aber auch künftig „erstrebenswert“. Darüber hinaus fordert der Förderverein auch künftig Versorgung mit Informationen unter anderem zu Fördermittelprogrammen, Kooperationen, behördlichen Auflagen und Tourismusmanagement sowie Unterstützung bei organisatorischen Aufgaben. ows