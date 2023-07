Artschwager nennt Merz’ Aussagen irritierend

„Selbstverständlich gibt es keinerlei Kooperation mit der AfD. Weder hier vor Ort, noch sonst.“ Mit diesen Worten reagiert der CDU-Kreisvorsitzende David Artschwager auf die durch Äußerungen des Bundesvorsitzenden der Union, Friedrich merz, ausgelöste Debatte um den Umgang mit der Partei vom rechten Rand.

Northeim – Die Aussagen von Merz im Sommerinterview seien diesbezüglich nicht nur unglücklich gewesen, sondern mehr als irritierend, kritisiert Artschwager.

Der CDU-Kreisverband sei über die „Undeutlichkeit des Ausschlusses einer Kooperation der CDU mit der AfD“ negativ überrascht worden. Es gäbe nach wie vor eine klare Abgrenzung der CDU gegenüber der AfD.

Entsprechende Beschlüsse der CDU-Gremien hätten nach wie vor Gültigkeit und würden jederzeit Anwendung finden.

Die CDU werde nicht mit destruktiven extremistischen Kräften des linken oder rechten Randes kooperieren, die den Zusammenhalt der Gesellschaft nur um ihrer Wahlergebnisse wegen aufspalteten und Freiheit und Wohlstand riskierten, betonte Artschwager.

Allerdings könne man den Höhenflug der AfD nicht ignorieren. Es sei wichtig, genauer zu wissen, weshalb derzeit so viele Menschen ernsthaft in Erwägung zögen, der AfD ihre Stimme zu geben.

Der CDU-Kreisverband sieht nach Artschwagers Worten die Antwort darauf vorrangig darin, dass die AfD viele Themen besetze, welche die Bevölkerung derzeit umtrieben, beispielsweise „Verlustängste bei Wohlstand und Sicherheit, eine ineffiziente Migrationspolitik und eine katastrophale Wirtschaftspolitik der Bundesregierung“.

„Unsere Aufgabe als Volkspartei ist es nicht nur, diese Themen und Probleme klarer zu benennen, sondern darüber hinaus gehend sachlich pragmatische Antworten und Lösungen für diese zu finden, die auf dem Wertefundament des Grundgesetzes stehen“, meint Artschwager. Dabei sei es unbestritten, dass die Erarbeitung von tragfähigen Lösungsvorschlägen seiner Partei noch ausbaufähig sei. (Olaf Weiss)

„Es bedarf in Deutschland auf Bundes-, Landes wie auch auf kommunaler Ebene einer Zusammenarbeit aller Konservativen, patriotischen und vernünftigen Kräfte“, wirbt dagegen der AfD-Kreisvorsitzende Maik Schmitz für eine Kooperation der CDU mit seiner Partei.

Diskussionen über „Brandmauern“ seien überflüssig. Nur weil die AfD für einen Kita-Neubau oder einen Fahrradbrückenbau stimme, könnten die anderen Parteien nicht immer per se dagegen stimmen. In der Kommunalpolitik sollten Parteiinteressen nicht höher als Regionalinteressen zum Beispiel bei Schulsanierungen, Straßen- und Radwegebau gewichtet werden.

Allerdings hatten die anderen Parteien in den Stadt- und Gemeinderäten im Kreis Northeim, in denen die AfD vertreten ist, sowie im Kreistag in der Vergangenheit kaum ein Problem damit, wenn die AfD ihren Anträgen zugestimmt hat, sondern nur damit, AfD-Vorschlägen zu folgen. (ows)