Bad Gandersheim: Brandanschlag auf mobilen Test-Blitzer

Der Landkreis Northeim hat damit begonnen, das zweite von zwei neuen semistationären Blitzermodellen zu testen. Und das haben Unbekannte versucht, mit Pappe aufzubrennen.

Das Modell, das unter anderem schon in Northeim gestanden hat, wurde in dieser Woche in Bad Gandersheim stationiert. Dort wurde es Ziel eines Brandanschlages.

Die Tat hat sich in der Nacht auf Donnerstag ereignet. Das bestätigt die Polizei Bad Gandersheim auf HNA-Anfrage. Schaden laut Polizei: Rund 300 Euro.

Rubriklistenbild: © dpa