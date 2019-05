Hund beißt Paketbotin in den Unterarm

Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung

Eine 34-jährige Paketbotin wurde am Dienstag in Bad Gandersheim beim Ausliefern der Post von einem Hund angegriffen, der ihr in den Unterarm biss. Die Frau erstattete Anzeige gegen den Hundehalter.