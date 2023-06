Auch ohne Ticket gibt es viel zu sehen

Von: Kornelia Schmidt-Hagemeyer

Blütenpracht im Kurpark: An der Gandepromenade sind für die Gartenschau Stauden und Gräser angepflanzt worden. © Kornelia Schmidt-Hagemeyer

Was bietet die Landesgartenschau? Die Mitglieder der HNA-Redaktion schildern in den nächsten Wochen ihre Eindrücke. Kornelia Schmidt-Hagemeyer war abseits des Ausstellungsgeländes unterwegs.

Bad Gandersheim – Nicht nur um die Osterbergseen, bis in die Innenstadt zieht sich das Gelände der Landesgartenschau (Laga) in Bad Gandersheim. Ein nicht unwesentlicher Teil ist auch ohne Eintrittskarte zu sehen. Vom Plangarten etwas unterhalb des Gandersheimer Doms kann man ohne Pause in etwa 45 Minuten übers Laga-Gelände bis zum Kloster Brunshausen schlendern.

Los geht es am Spielplatz Plangarten, der als einer der ersten Bereiche der Gartenschau bereits im vergangenen Jahr fertig geworden ist. Auf fast 3000 Quadratmetern ersetzt der neue Bewegungsparcours mit Geräten aus Holz zum Balancieren und Klettern den alten traditionellen Spielplatz mit Rutsche, Seilbahn und Klettergerüst.

Die schon früher beliebte Spielfläche ist allerdings für die Gartenschau etwas geschrumpft, damit, umgeben von Sträuchern, ein Fußweg in der typischen Laga-Pflasterung angelegt werden konnte. Wer dem Pflaster folgt, findet automatisch den Weg vorbei an der denkmalgeschützten Burg, in der heute das Amtsgericht untergebracht ist.

Eine kleine Brücke führt über die Gande und weiter geht es nach rechts. Im Gegensatz zum Hauptgelände der Laga ist es hier im Grünen ruhig. Doch einige Gartenschaubesucher – zu erkennen am Lageplan in der Hand – sind unterwegs.

Der Laga-Fußweg geht weiter bis zur Hildesheimer Straße und auf der anderen Seite vorbei an einer Eisdiele in die Grünanlage vor dem ehemaligen Kurhaus. Das Ufer zur Gande wurde wunderschön mit Naturstein und Beton in Terrassenform befestigt.

Sommerblumen

In den Beeten wachsen, ähnlich wie im Landschafts- und Roswitha-Park, langlebige Stauden und Gräser. Dazwischen gibt es Flächen mit Wechselflor, auf denen die Gärtner gerade Sommerblumen eingesetzt haben.

Hinter dem Eingang Süd steht die Blumenhalle, für die es auch Einzeltickets für 5 Euro gibt. Dahinter erhebt sich auf der linken Seite der Volksbank-Gabionenhang, wo zum Laga-Auftakt 35 000 Narzissen blühten. Der Hang wurde mit einer Wiesenmischung eingesät, und nun stehen hier weiße Margeriten, soweit das Auge reicht.

Gabionenhang

Der Gabionenhang soll dauerhaft den Kurpark und den Skulpturenweg auf dem alten Bahndamm verbinden. Über den 370 Meter langen und nur leicht ansteigenden Weg gelangt man auch zur Hildesheimer Straße. Von dort geht es ohne Laga-Ticket unter dem Eisenbahn-Viadukt hindurch über den Bürgersteig, bis rechts die Dr.-Heinrich-Jasper-Straße abzweigt.

Während man rechter Hand durch den Eingang Mitte in den Roswitha-Park kommt, geht es linker Hand in den Auepark. Auch der eingezäunte und nachts verschlossene Auepark sollte ursprünglich nur mit Tagesticket zu betreten sein. Doch darauf wurde kurzfristig verzichtet.

Platz am Wasser: Wasser spielt bei der Laga eine große Rolle. Auch im Kurpark wurde durch Naturstein und Beton ein Zugang bis ans Ufer der Gande geschaffen. © Schmidt-Hagemeyer, Kornelia

Das als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesene Gelände bietet noch eine Besonderheit: Hunde dürfen an der Leine mitkommen. Dies werde auch rege genutzt, berichtet Manfred Schultzki, der häufiger am Nabu-Stand Besucher informiert.

Gleich neben dem Naturschutzbund erklären Imker, wie Honig ins Glas kommt und bieten spezielle Aktionen für Kinder an. Ansonsten sind im Auepark heimische Flora und Fauna statt speziell angelegter Beete zu sehen. Die Gartenschau ermöglicht dabei ungewohnte Einblicke.

Denn ein eigens gebauter Holzsteg führt über das hochgewachsene Schilf. Von der Plattform bietet sich ein Blick auf einen früher im Verborgenen liegenden Teich.

Weg über das Schilf: Durch den Holzsteg im Auepark sind eigentlich unbetretbare Abschnitte des Landschaftsschutzgebietes zu erreichen. © Schmidt-Hagemeyer, Kornelia

Mit etwas Glück hört man nicht nur Vogelgezwitscher, sondern auch quakende Frösche und sieht Enten. Gänse haben hier ihre Jungen aufgezogen und ließen sich dabei von Menschen am Holzsteg nicht stören.

Weiter geht es über den Fußweg, der an der Gande entlang führt. Am „Gande-Antritt“ können Besucher vom Auepfad über eine aus Natursteinen angelegte, großzügige Terrasse bis ans Wasser gehen.

Die großen Steine bieten Platz zum Sitzen, um in aller Ruhe das Leben im Fluss zu betrachten. Von dem naturnahen Ruheplatz ist es nicht mehr weit bis zum Ausgang Nord. Hier kann man umkehren oder einen Abstecher zum Kloster Brunshausen mit dem Museum „Portal zur Geschichte“ unternehmen. Für eine Rast unter Bäumen stehen das Café im Klosterhof und das Rosencafé mit hausgemachten Kuchen zur Wahl.