Sechs Bauabschnitte für Sanierung der B 445 zwischen Gandersheim und Echte

Echte/Opperhausen/Bad Gandersheim. Die Sperrung der Bundesstraße 445 sorgt für Herausforderungen. Was Autofahrer und Eltern von Schulkindern jetzt wissen müssen, erklären wir.

Jetzt ist es offiziell: Wie die HNA bereits in der Vorwoche berichtet hat, wird die Bundesstraße 445 zwischen Echte und Bad Gandersheim für fast zwei Monate bis 31. Oktober saniert. Dafür werden insgesamt sechs Bauabschnitte errichtet.

Die Sanierung erfolgt von der Kreuzung Bundesstraße 64 / Bundesstraße 445 in der Ortsdurchfahrt Bad Gandersheim bis kurz vor die Autobahn-Anschlussstelle Northeim-West. Die einzelnen Bauabschnitte habe man gewählt, um die Beeinträchtigungen für Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten.

Ab Mittwoch wird zwischen der Zufahrt Rimmerode-Nord und der Zufahrt Osterbruch saniert. Das heißt, dass von Süden aus die B445 bis zur Zufahrt Osterbruch und von Norden bis Rimmerode-Nord frei ist. Autofahrer werden gebeten, den beschilderten Umleitungsstrecken über die Bundesstraße 64 und 248 zu folgen. Wie es auf Nachfrage von der Straßenbaubehörde heißt, werde dieser Bauabschnitt etwa eine Woche bis zehn Tage dauern. Über die weiteren Bauabschnitte werde zeitnah informiert.

+ Hier wird gebaut: Die Bundesstraße 445 bei Opperhausen. © Mennecke

In Bad Gandersheim selbst wird im Bereich des Loro-Werkes ein Radweg gebaut. Startschuss ist am Montag, 10. September, unter halbseitiger Sperrung. Der Verkehr Richtung Echte führt durch die Baustelle, in Richtung Bad Gandersheim rollt der Verkehr über den Kriegerweg und Flugplatzweg.

Die Sanierung der Bundesstraße gestaltet sich auf der gesamten Strecke nach Auskunft der Behörde unterschiedlich. Teils kann die Fahrbahndecke einfach erneuert werden, an anderen Stellen sei der Fahrbahnaufbau nicht ausreichend, weshalb umfangreichere Arbeiten, quasi eine Komplettsanierung, notwendig werden. Ursache dafür sei schlicht das Alter der Straße, weshalb die Bhörde „künftig möglichst für 15 Jahre Ruhe“ haben möchte.

So fahren die Busse

Alle Busse zur ersten Stunde am Mittwoch fahren planmäßig.

Ab Donnerstag gilt: Die Fahrt 263402 6.23 Uhr von Sebexen nach Kreiensen Bahnhof fährt planmäßig über einen Feldweg. Die Fahrt 261037 7.06 Uhr ab Düderode über Oldenrode, Wiershausen nach Sebexen und ab 7.18 Uhr als 263404 weiter nach Kreiensen und Greene fährt planmäßig über einen Feldweg. Der Bus 261004 6.31 Uhr ab Westerhof nach Echte soll für Schüler nach Northeim genutzt werden, die Fahrt 261001 planmäßig ab 6.33 Uhr in Düderode beginnt verfrüht um 6.31 Uhr in Westerhof und fährt über Willershausen, Oldershausen, Düderode, Oldenrode, Wiershausen mit Verspätung umgeleitet nach Gandersheim. Die Fahrt 264404 ab 6.44 Uhr Echte über Kalefeld und Sebexen mit Ziel Gandersheim/Einbeck fährt in Sebexen nur die Haltestelle "Zur Kirche" auf der Südseite an, Schulstraße, Die Gasse und Osterbruch nicht.

Die Rückfahrten erfolgen ebenfalls über die Umleitungsstrecken. Schüler aus Opperhausen werden gebeten, die Verbindungen über Kreiensen bis nach Bad Gandersheim zu nutzen.

Weitere Informationen unter www.vsn-info.de

