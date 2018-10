Bürgerstiftung für Bad Gandersheim: Anpacken statt meckern

Bad Gandersheim. Die Kurstadt Bad Gandersheim bekommt eine Bürgerstiftung auf Initiative von Gisbert Vogt und Achim Lidsba. Wir erklären die Hintergründe.

Bereits seit Februar arbeiten Gisbert Vogt aus Bad Gandersheim und Achim Lidsba aus Sebexen an einem gemeinsamen Ziel: einer Bürgerstiftung für Bad Gandersheim. Der Stadtrat hat dafür grünes Licht gegeben (HNA berichtete) und jetzt steht mit dem 25. Oktober auch ein erster Termin für eine öffentliche Informationsveranstaltung fest.

+ Gisbert Vogt Die Idee für eine Bürgerstiftung hat Vogt bereits seit unzähligen Jahren. Mit Lidsba hat er nun einen Unterstützer gefunden. Dabei wäre es fast anders gekommen. Anfang des Jahres hatte die Stadt Bad Gandersheim Vertreter der Politik, Wirtschaft und weitere Funktionäre eingeladen und über das Vorhaben, einen Förderverein für die Landesgartenschau zu gründen, informiert. „Wir haben die Verantwortlichen davon überzeugen können, dass es keinen Sinn macht, einen Förderverein zu gründen, der unter anderem auch kein Geld ansammeln darf“, erklärt Lidsba. Vielmehr sei eine Bürgerstiftung ideal für die Kurstadt.

Kein Seifenblasen-Effekt

+ Achim Lidsba „Bad Gandersheim braucht nicht nur für die Landesgartenschau, sondern auch darüber hinaus Unterstützung. Es darf keinen Seifenblasen-Effekt geben“, sagt Lidsba. „Die Landesgartenschau ist nur ein Meilenstein, an dem man vorbeiläuft.“ Auch danach gebe es viel zu tun. Das Engagement der Bürgerstiftung solle deshalb langfristig angelegt sein und die Kurstadt dauerhaft voranbringen. Der Staffelstab solle irgendwann an die nächste Generation übergeben werden können.

Deshalb sei die Bürgerstiftung ideal. Das gemeinsame Ziel von Vogt und Lidsba ist es, nicht nur Geldgeber zu finden, sondern auch ehrenamtliches Engagement zu bündeln. „Es ist einfach, immer nur zu maulen, man muss aber etwas machen, damit sich etwas ändert“, betont Lidsba. Gemeinsam für Bad Gandersheim solle das Engagement laufen, denn „nur wenn Städte wie Bad Gandersheim, Einbeck oder auch Northeim funktionieren, dann können auch Regionen wie Kalefeld funktionieren“, sagt der Sebexer.

Wie das Engagement der Bürgerstiftung, die als erstes großes Projekt unter anderem für die Landesgartenschau arbeiten will, laufen soll, das entscheiden letztlich die Bürger selbst. „Der Name ist Programm, es ist keine Stiftung der Stadt“, so Lidsba.

Infoabend im Gymnasium

Wer sich engagieren möchte, der ist zur Informationsveranstaltung und einem Gedankenaustausch für Donnerstag, 25. Oktober, ab 19 Uhr in das Forum des Roswitha Gymnasiums in Bad Gandersheim eingeladen.