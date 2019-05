Stiftung gibt 40.000 Euro für Sanierung des Rathauses in Bad Gandersheim

Das historische Rathaus in Bad Gandersheim zeigt allmählich sein neues Gesicht. Bis zum Start der Domfestspiele soll der aktuelle Bauabschnitt abgeschlossen sein.

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz fördert die Sanierungsarbeiten am Bad Gandersheimer Rathaus erneut.

40 000 Euro stellt die Stiftung für die Restaurierung der Ostfassade zur Verfügung.

Die Stiftung unterstützte bereits vor drei Jahren die umfangreichen Arbeiten an dem denkmalgeschützten Gebäude mit ebenfalls 40 000 Euro. Das Rathaus der Kurstadt gehört damit zu den über 400 Projekten, die von der privaten Denkmalschutzstiftung gefördert werden. Das Geld dafür stammt aus Spenden und Mitteln der Glücksspirale, der Rentenlotterie von Lotto.

Laut Mitteilung haben insbesondere Schäden durch Setzungen im Baugrund, Feuchtbelastungen durch den Straßenverkehr, Streusalze und Witterungseinflüsse dem historischen Rathaus zugesetzt (HNA berichtete). Zunächst wurden die West- und Nordfassade saniert. Erschwerend kommt bei den Arbeiten hinzu, dass die Sanierung der 1970er Jahre nicht objektgerecht erfolgt ist. Hier muss laut Denkmalstiftung an manchen Stellen der bis zu sieben Zentimeter dicke Zementputz wieder abgenommen werden, um an darunterliegende schadhafte Fugen zu gelangen.

Die aktuell laufenden Arbeiten an der Fassade sollen bis zum Beginn der Gandersheimer Domfestspiele abgeschlossen sein. So soll sich das Rathaus dann passend zu den tausenden erwarteten Besuchern in neuem Glanz präsentieren.