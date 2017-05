Begrüßungsfest: Die Gandersheimer Domfestspiele „heben ab“

59. Spielzeit mit Motto "Jetzt oder nie"

Bad Gandersheim. Es ist der Startschuss für die fünfte Jahreszeit in Bad Gandersheim: Mit dem Begrüßungsfest für das Ensemble auf der Stiftsfreiheit ist seit Montagabend klar, dass der Beginn der 59. Spielzeit in der Kurstadt in greifbare Nähe gerückt ist.