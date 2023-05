Blitzeranhänger mit Schriftzug „Abzocke“ besprüht

In Bad Gandersheim

+ © Hubert Jelinek Blitzeranhänger Alice wurde schon wieder mit Farbe beschmiert (Symbolbild). © Hubert Jelinek

Erneut wurde der Blitzeranhänger Alice von Unbekannten mit Farbe beschmiert und so zumindest zeitweise außer Gefecht gesetzt.

Laut Polizei hatten Unbekannte den Anhänger in der Nacht zum 6. Mai an der Hildesheimer Straße in Bad Gandersheim der Glaseinsatz der Kamera mit Sprühfarbe besprüht. Weiterhin wurde unterhalb des Glaseinsatzes der Schriftzug „Abzocke“ aufgesprüht.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Gandersheim unter der Telefonnummer 05382/95 39 0 zu melden.

Anschläge auf den Mess-Anhänger gibt es laut Landkreis Northeim etwa alle zwei Monate. Allerdings habe es bislang keine schweren Beschädigungen gegeben, am häufigsten werde der Blitzeranhänger mit Farbe beschmiert. Die könne überwiegend von den Mitarbeitern des Landkreises entfernt werden. Allerdings sei Alice für diese Zeit nicht einsatzbereit. (Axel Gödecke)