Brandstiftung: Täter in Bad Gandersheim zwangseingewiesen

Bad Gandersheim. Brandstiftung, ein Großeinsatz und eine Zwangseinweisung: Die Einsatzkräfte in Bad Gandersheim hatten Freitagabend alle Hände voll zu tun.

Wie die Polizei berichtet, hat ein 27-Jähriger seine Wohnung in der Kurstadt in Brand gesetzt. Das Feuer war in einem Mehrfamilienhaus in der Ludolfstraße ausgebrochen. Um 18.45 Uhr eilten die Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu dem Gebäude, aus dem dichter Rauch drang.

Der Täter konnte in unmittelbarer Tatortnähe nach kurzer Widerstandshandlung festgenommen und zunächst dem Polizeigewahrsam in Northeim zugeführt werden, heißt es im Polizeibericht. Von dort wurde eine Zwangseinweisung in die Fachklinik veranlasst.

Ein Mitbewohner kam mit Herzrasen ins Krankenhaus. (ykr/kmn)