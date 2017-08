Ein Jahr nach der Tat: Polizei fahndet mit Foto nach Spielhallen-Betrüger

Bad Gandersheim. Die Polizei sucht mit Phantombildern nach Tätern, die Ende August 2016 in einer Spielothek in Bad Gandersheim Spielautomaten manipuliert und etwa 4000 Euro erbeutet haben.

Mit einem von der Staatsanwaltschaft Braunschweig beantragten richterlichen Beschluss fahndet die Bad Gandersheimer Polizei jetzt öffentlich nach den Tätern. Am Abend des 27. August vorigen Jahres hatten mehrere Personen die Spielhalle betreten. Ein der Täter hatte einen Automaten manipuliert, vier weitere Personen, darunter eine Frau, hatten die umliegenden Spielautomaten in Betrieb genommen und so für andere Gäste blockiert.

Dem Hauptäter sei es dann gelungen, in die Technik des Automaten einzugreifen und eine große Anzahl von Freispielen auszulösen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Drei der vier Mittäter konnten inzwischen durch die Auswertung der Videoaufnahmen ermittelt werden. Bei ihnen handelt es sich um einen 48-jährigen Mann aus Hannover und eine 38-Jährige sowie einen 46-Jährigen aus Neustadt am Rübenberge. Das Trio streitet eine Tatbeteiligung ab und lässt sich inzwischen anwaltlich vertreten.

Hinweise werden von der Polizei Bad Gandersheim unter Tel. 05382 / 919 200 oder von jeder anderen Dienststelle entgegen genommen.