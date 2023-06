Der Vorverkauf läuft so gut nie

Von: Olaf Weiss

Teilen

Der „Graf von Monte Christo“ noch in Jeans: Paul Schaeffer (links) als Edmond Dantes und Guido Kleineidam als Mitgefangener Abbé bei einer Probenszene für das Schauspiel bei den Domfestspielen. © Olaf Weiss

Die Gandersheimer Domfestspiele erleben den besten Vorverkauf ihrer Geschichte. Darauf hat der Aufsichtsratsvorsitzende der Domfestspiel gGmbH, Uwe Schwarz, mit Stolz hingewiesen.

Bad Gandersheim – 42 000 Karten seien bereits verkauft, sagte er bei der Eröffnungspressekonferenz. Das sind annähernd so viele wie in der gesamten vergangenen Spielzeit 2022 und mehr als 8000 mehr als 2019, dem erfolgreichsten Jahr der vergangenen Jahrzehnte.

Im Vorcoronajahr waren mehr als 50 000 Karten für die Vorstellungen auf der Hauptbühne verkauft worden und inklusive des Rahmenprogramms wurden über 60 000 Besucher gezählt.

Vor allem die Abba-Konzertabende „Dancing Queen“ sind ein Renner. Nach Schwarz' Worten sind bereits vier Veranstaltungen ausverkauft. Aber auch die übrigen Stücke, das Schauspiel „Der Graf von Monte Christo“, das Musical „My Fair Lady“ und das Familienstück „Robin Hood“, liefen hervorragend, betonte der Aufsichtsratschef.

Uwe Schwarz Aufsichtsratsvorsitzender © Roland Schrader

Als Gründe für den guten Publikumszuspruch führte Schwarz den Qualitätsschub an, den die Festspiele unter Intendant Achim Lenz erfahren haben. Auch habe die Identifizierung mit den Domfestspielen in den vergangenen Jahren in der Region zugenommen. Als Beispiel nannte er die Sponsoren, die ihre Unterstützung in der Coronazeit fortgesetzt haben.

Zum Rahmenprogramm gehören wieder die Veranstaltungen „Freitags im Zelt“. Dreimal, am 14., 21. und 28. Juli, jeweils ab 22.30 Uhr gibt es bei freiem Eintritt ein Programm mit Ensemblemitgliedern. Als Wiederaufnahme ist im Probenzentrum ab dem 27. Juli das Einpersonenstück „Frühstück bei Tiffany“ mit Jan Kämmerer zu sehen.

Eine nicht ganz ernst gemeinte Matinee mit dem Titel „Du bist die Tanzkönigin, jung und süß, gerade mal 17 Jahr alt“ gibt es am Sonntag, 30. Juli, ab 11 Uhr im Klosterhof Brunshausen. Dann liest Intendant Lenz ins Deutsche übersetzte Songtexte von Abba. Mit der Domspitzen-Benefizgala am 11. August, ab 22 Uhr und der Verleihung des Roswitha-Rings am Sonntag, 13. August, an die beliebteste Darstellerin endet die 64. Spielzeit.

Neuer Geschäftsführer soll im Oktober beginnen

Bis Ende Juli soll die Entscheidung gefallen sein, wer neuer Geschäftsführer der Domfestspiel gGmbH werden soll. Das hat Aufsichtsratsvorsitzender Uwe Schwarz am Donnerstag angekündigt. Zum 1. Oktober soll die Stelle wieder besetzt sein.



Der bisherige Geschäftsführer, Thomas Groß, war am 1. März fristlos gekündigt worden (HNA berichtete). Gegen ihn steht der Vorwurf der Vorteilsnahme im Raum. Die für Korruptionstaten in Niedersachsen zuständige Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt gegen ihn.



Intendant Achim Lenz © Julia Lormis

Der Geschäftsführerposten ist – wie in der Vergangenheit auch – nicht ausgeschrieben worden. Stattdessen habe man „eine handvoll Leute“, die infrage kommen, ins Auge gefasst und mit zweien Gespräche geführt, erläuterte Schwarz. Diese sollen sich demnächst die Stelle ansehen und sich ein Bild vom Betrieb der Domfestspiele machen. Die Entscheidung über die Besetzung des Geschäftsführerpostens fällt dann der Aufsichtsrat.



Groß wehrt sich gegen seine Entlassung mit einer Kündigungsschutzklage. Für die Verhandlung gibt es nach den Worten des Aufsichtsratschefs noch keinen Termin. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gehen nach seinen Worten nicht auf eine Anzeige zurück. Die Ermittlungsbehörde habe ihre Arbeit selbstständig begonnen, nachdem über die Umstände der Entlassung berichtet worden sei. Bei Korruption handele es sich um ein Offizialdelikt, so Schwarz, „da kann die Staatsanwaltschaft gar nicht weggucken“.



„Es geht nicht allein“, sagte Intendant Achim Lenz dazu, dass er zurzeit auch den kaufmännischen Geschäftsführer ersetzen muss. Das sei nur möglich, indem das gesamte Team mit eingebunden worden sei. Das funktioniere gut, weil alle das Engagement haben, so Lenz, die notwendige Mehrarbeit zu leisten.



Wichtig sei, so betonten er und Schwarz, dass im Herbst zur wirtschaftlichen Nachbereitung der alten Spielzeit und zur Vorbereitung der neuen Spielzeit der neue Geschäftsführer da sei. (ows)