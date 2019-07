Frau und Kind bei Unfall in Bad Gandersheim  schwer verletzt

Bad Gandersheim. Bei einem Unfall in Bad Gandersheim sind am Montagabend eine 34-jährige Frau und ein fünf Jahre altes Kind schwer verletzt worden. Ein 18-Jähriger erlitt nach Polizeiangaben außerdem leichte Verletzungen.

Der 18-jährige war mit seinem Auto auf dem Kriegerweg in Richtung Wrescherode unterwegs. An der Kreuzung mit dem Flugplatzweg stieß er mit dem Auto der 34-Jährigen zusammen, die aus Richtung Flugplatz kam. Durch die Wucht der Kollision schleuderte das Auto der Frau noch gegen einen am Fahrbahnrand des Flugplatzwegs geparktes Auto. An der Kreuzung gilt nach Polizeiangaben für die Fahrzeuge auf dem Kriegerweg „Vorfahrt achten“.

Die 34-Jährige und das fünfjährige Kind, das auf dem Rücksitz ihres Autos saß, wurden schwer verletzt. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurden beide in die Göttinger Uni-Klinik gebracht.

An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Schaden von 18 000 Euro.

Sie bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter Telefon 05382/ 919200 zu melden.