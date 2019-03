Fridays for Future-Demo in Bad Gandersheim

Starke Resonanz: 150 Teilnehmer haben in Bad Gandersheim vor der Stiftskirche für den Klimaschutz demonstriert.

Bad Gandersheim macht sich für den Klimaschutz stark: 150 Menschen, darunter Kleinkinder und Senioren, haben am Freitagmittag bei "Fridays for Future" demonstriert.

Sie haben verdeutlicht, dass sie mit der aktuellen Klimapolitik und dem weiteren Setzen auf den Energieträger Kohle keinesfalls zufrieden sind. „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“ haben die Teilnehmer unter anderem skandiert.

Nina Barkes achtjährige Tochter aus der Kurstadt wollte Mitte März an einer Fridays-for-Future-Demo in Göttingen teilnehmen. „Weil das aber nicht ging, habe ich eine Demo in Bad Gandersheim angemeldet“, sagte Barke der HNA. Die für sie persönlich erste organisierte Veranstaltung dieser Art war für sie ein voller Erfolg.

„Die Klimapolitik muss sich ändern, natürlich muss auch jeder bei sich selbst anfangen“, betonte Barke. „Es wird später in der Generation unserer Kinder viele Konflikte wegen des Klimas geben – deswegen muss sich jetzt etwas ändern.“