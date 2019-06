Gasalarm im Bad Gandersheimer  Krankenhaus: Ursache unklar

Kurz vor der Evakuierung gab es Entwarnung

+ © Foto: Konstantin Mennecke Das Bad Gandersheimer Helios-Krankenhaus: Der Gasgeruch hatte sich vom Keller aus allmählich im Gebäude ausgebreitet. Kurz vor der Evakuierung gab es aber Entwarnung. © Foto: Konstantin Mennecke

Bad Gandersehim. Ein massives Aufgebot von Einsatzkräften gab es am späten Dienstagnachmittag in Bad Gandersheim: In der Helios-Klinik hatten gegen 16.45 Uhr Mitarbeiter Gasgeruch festgestellt.