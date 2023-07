Landkreis, Bad Gandersheim und Uni-Medizin gründen Trägergesellschaft

Von: Olaf Weiss

Präsentieren die neue Bürgergesundheitspark GmbH: Von links Prof. Dr. Wolfgang Brück (Vorstandssprecher der Universitätsmedizin Göttingen), Franziska Schwarz (Bürgermeisterin Stadt Bad Gandersheim), Corina Naujock (Geschäftsführung der UMG), Claudia Berger (Landkreis Northeim) und Landrätin Astrid Klinkert-Kittel. © LPD NOrtheim

Die Dachgesellschaft für das geplante Regionale Gesundheitszentrum „Bürgergesundheitspark“ (BGP) in Bad Gandersheim ist unter Dach und Fach. Die Gründung der GmbH sei vollzogen, teilte der Landkreis Northeim mit.

Northeim / Bad Gandersheim – Er hält mit 50,1 Prozent die Mehrheit an der Gesellschaft, die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) ist mit 40 Prozent beteiligt, und die Stadt Bad Gandersheim mit 9,9 Prozent. Das Stammkapital beträgt 25 000 Euro. Zu Geschäftsführerinnen sind Claudia Berger vom Landkreis Northeim und Corina Naujock von der UMG berufen worden.

Die BGP GmbH wird, so kündigte der Landkreis in einer Pressemitteilung an, ab dem 1. Oktober 2023 im Gebäude des derzeitigen Helios-Krankenhauses in Bad Gandersheim den Betrieb des Regionalen Gesundheitszentrums (RGZ) aufnehmen. Ziel sei eine wohnortnahe medizinische Versorgung in der Region und eine Verbesserung der Versorgungsqualität. Das Konzept für das RGZ sieht eine sektorenübergreifende (stationäre und ambulante) Vor-Ort-Versorgung vor. Von der Verknüpfung von ambulanten Praxen, spezialisierten Kliniken und der Pflege sollen vor allem ältere und pflegebedürftige Menschen profitieren, die akute gesundheitliche Probleme haben und ärztliche Hilfe, aber keinen Transport in eine Notaufnahme benötigen. Demnächst soll es erneut einen Aufruf geben, sich im BGP zu engagieren. Laut Mitteilung der Kreisverwaltung richtet sich der Aufruf an Ärzte, ambulante und stationäre Pflegedienste, Sanitätshäuser und Apotheken. Mit mehreren Interessenten gebe es bereits Gespräche.

Für Fragen rund um den BGP steht Claudia Berger, Telefon 0 55 51/70 87 04, zur Verfügung.