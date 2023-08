Harald Benz: „Ich komme nicht als Sparkommissar“

Von: Olaf Weiss

Vertragsunterzeichnung: Aufsichtsratschef Uwe Schwarz und Harald Benz. © Olaf Weiss

An die Seite des Schweizers Achim Lenz rückt der Schwabe Harald Lenz als Geschäftsführer der Gandersheimer Domfestspiele.

Bad Gandersheim – Die Gandersheimer Domfestspiele haben einen neuen kaufmännischen Leiter: Harald Benz wird zum 1. Oktober Nachfolger des fristlos entlassenen Thomas Groß. Aufsichtsratsvorsitzender Uwe Schwarz stellte den 54-Jährigen am Mittwoch bei einer Pressekonferenz vor. Anschließend folgte die Vertragsunterzeichnung.

Der aus Schwaben stammende Benz sei in der deutschen Freilufttheaterszene bekannt, betonte Schwarz. Der Aufsichtsrat habe sich einvernehmlich für ihn entschieden.

Benz war im vergangenen Jahr Kaufmännischer Theaterleiter der Bad Hersfelder Festspiele. Anschließend hat er sich nach eigenen Worten um die häusliche Pflege seiner Eltern gekümmert. Und er absolvierte in New York eine Ausbildung zum Systemischen Coach. Vor seiner Tätigkeit in Bad Hersfeld war der Wirtschafts-Ingenieur seit 2015 Verwaltungsleiter der Luisenburg-Festspiele im bayrischen Wunsiedel.

In der hessischen Kurstadt Bad Hersfeld war Benz nur knapp ein halbes Jahr tätig. Dann beendete die Stadt die Zusammenarbeit. Offfenbar habe die Chemie dort nicht gestimmt, war anschließend zu hören. Die offizielle Begründung hieß, dass „sich die gegenseitigen Erwartungen an die Zusammenarbeit nicht erfüllt haben“.

Benz hatte dort für eine Kontroverse gesorgt, weil er sich für die Gründung einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) als Träger der Festspiele ausgesprochen und damit die Finanzierung durch die Stadt Bad Hersfeld infrage gestellt hatte.

Die Domfestspiele werden bekanntermaßen von einer gGmbH getragen, bei der der Landkreis Northeim, die Kreis-Sparkasse Northeim und die Stadt Bad Gandersheim Gesellschafter sind.

Benz stammt aus Heidenheim und hat in Paderborn studiert. Nach dem Studium war er im Stuttgarter Fraunhofer-Institut für Arbeitswissenschaft und Organisation tätig. An der Uni Paderborn war er außerdem am Lehrstuhl für Personal- und Arbeitsentwicklung tätig. Bevor er in den Kulturbereich wechselte, war er außerdem zehn Jahre bei einem Großunternehmen im Bereich Vertrieb, Projektsteuerung und Controlling beschäftigt.

Er habe immer eine Nähe zum Theater gehabt, sagte Benz. Als Wirtschafts-Ingenieur könne er Denk- und Arbeitsweisen über Fachgrenzen hinweg zusammenbringen. „Der Aufsichtsrat hat mich nicht als Schwaben – also nicht als Sparkommissar – geholt“, betonte er. Das sei auch nicht nötig, weil es bei den Domfestspielen von jeher gelinge, „aus knappsten Mitteln“ etwas auf die Beine zu stellen.

Er freue sich auf die Zusammenarbeit, sagte Domfestspiel-Intendant Achim Lenz. Er kenne Benz aus der Arbeitsgemeinschaft „Zehn Deutsche Festspielorte“ schon länger und sei mit ihm schon lange im Gedankenaustausch. Der Geschäftsführerposten bei den Domfestspielen war nach dem Rausschmiss von Thomas Groß nicht ausgeschrieben worden. Nach den Worten von Aufsichtsratchef Schwarz seien „5, 6 Personen“ angesprochen worden. Zwei hätten sich jeweils drei Tage lang den Domfestspielbetrieb vor und hinter der Bühne angesehen, um gegenseitig festzustellen, ob man sich eine Zusammenarbeit vorstellen könnte. Anschließend habe sich der Aufsichtsrat für Benz entschieden.

Der neue Geschäftsführer werde bereits vor seinem Einstellungstermin, 1. Oktober, „unterstützend“ in Bad Gandersheim tätig werden, kündigte Schwarz an. Die Anstellung erst in knapp zwei Monaten beginnen zu lassen, habe zwei Gründe.

Zum einen ende da die ordentliche Kündigungsfrist für Thomas Groß, dem der Aufsichtsrat fristlos und ordentlich gekündigt habe. Zum anderen beginne dann das neue Geschäftsjahr der Domfestspiele. Groß war am 1. März gekündigt worden.

Gegen ihn steht der Vorwurf der Vorteilsnahme im Raum. Die für Korruption zuständige Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt gegen ihn. (Olaf Weiss)