Polizei warnt vor Fake-Anrufen falscher Polizisten im Kreis Northeim

Die Polizeiinspektion Northeim warnt vor betrügerischen Anrufen von angeblichen Polizisten. Grund: Drei Einwohner in Bad Gandersheim hatten am Montag solche Fake-Anrufe bekommen.

Durch geschickte Gesprächsführung hätten die Betrüger den Angerufenen angebliche „präventive Kontrollmaßnahmen“ oder Hinweise zur „Wohnungssicherung“ vorgegaukelt. Vielfach werde durch derartige Anrufe versucht, Schmuck, Bargeld oder andere Vermögenswerte der Angerufenen zu ermitteln.

Alle Angerufenen hätten laut eines Bad Gandersheimer Polizeisprechers jedoch richtig reagiert und die Gespräche beendet. Von der Polizei würden solche Gespräche niemals getätigt, heißt es jetzt in einer Warnung der Polizeiinspektion Northeim.

Tatsächlich erfolgten derartige Betrugsanrufe überwiegend aus dem Ausland. Verlaufen die Gespräche aus Sicht des Anrufers „erfolgreich“, würden sogenannte „Abholer“ zu den Adressen entsandt, die Schmuck oder Bargeld abholen sollen.

Nicht reale Telefonnummern

Der Polizeisprecher: „Fallen Sie also bitte nicht auf derartige Fake-Anrufe herein und legen Sie auf.“ Auf dem Display abgelesene Telefonnummern seien nicht real, sondern es handele sich um eingespielte Nummern, was durch ein sogenanntes „Spoofing-Call-ID“- Verfahren möglich sei.