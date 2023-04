Kulturlotsen verraten Besuchern Wissenswertes zur Landesgartenschau

Von: Rosemarie Gerhardy

Pause im Themengarten „Leben im Garten“ mit den Kulturlotsen: (von links) Norbert Halter, Charlotte Marxhausen und Nicole Marxhausen. © Rosemarie Gerhardy

Rund 40 sogenannte Kulturlotsen möchten während der Landesgartenschau in Bad Gandersheim Besuchern mehr Einblicke in die Ausstellung geben. Auf diese Aufgabe wurden sie gut vorbereitet.

Bad Gandersheim – Die Vorbereitung auf ihre Aufgabe als ehrenamtliche Kulturlotsen habe viel Zeit eingenommen. Rund ein Jahr lang haben sie sich regelmäßig vierzehntägig zu Schulungen getroffen, dabei viel gelernt über die Natur, die Ausstellung, die Geschichte und auch über die Umgebung von Bad Gandersheim. Die älteste Kulturlotsin ist 85 Jahre alt, die jüngste 21.

Nicole Marxhausen (56 Jahre), ihre Tochter Charlotte Marxhausen (21 Jahre) sowie Norbert Halter (70 Jahre) freuen sich, dass es endlich losgeht und sie ihr angeeignetes Wissen jetzt an die Besucher weitergeben können. „Ein bisschen Lampenfieber habe ich schon“, gibt Nicole Marxhausen zu.

Norbert Halter hat schon seine erste Führung am Eröffnungstag hinter sich. „Das lief gut“, ist er zufrieden. Gut vorbereitet, hat er zu vielen Themen Karteikarten mit umfassenden Informationen in der Tasche. Aber natürlich könne man nicht alles wissen, macht er deutlich. Gegebenenfalls müsse man nachfragen.

Jeder der Kulturlotsen habe seinen Schwerpunkt, denn es gebe verschiedene Themenführungen. Natürlich habe aber auch jeder Wissen zur gesamten Ausstellung, denn samstags und sonntags um 10.30 Uhr gebe es immer öffentliche Führungen für Einzelpersonen und Kleingruppen über das Gelände. Rund eineinhalb bis zwei Stunden dauert eine Führung, die für Kinder rund eine Stunde. Die Zeit verginge dabei wie im Flug, denn es gebe so viel zu berichten.

Für Gruppen werde das Angebot nach deren Wünschen angepasst. Und man gucke auch über den Tellerrand hinaus und habe für Besucher von außerhalb auch Infos zum Kloster Brunshausen, zur Tongrube Willershausen und zum Harzhorn parat.

Die Kulturlotsen besitzen aber nicht nur das fachliche Wissen, sondern wurden auch in Erste-Hilfe und im Umgang mit dem Defibrillator ausgebildet.

Halter sowie Tochter und Mutter Marxhausen identifizieren sich mit der Laga, freuen sich, dass die Schau Bad Gandersheim aufwerte und bekannt mache. „Ich komme zwar aus Sebexen, aber Bad Gandersheim finde ich schön. Das wollte ich gern nach außen transportieren“, nennt Nicole Marxhausen ihre Motivation, sich als Kulturlotse zu engagieren. Halter interessiert sich schon lange für Geschichte und kennt sich auch mit Biologie gut aus.

Schon die Entwicklung des Laga-Geländes zu beobachten, habe ihm viel Freude bereitet. Ihm gefällt besonders das viele Wasser mit zwei Bächen und drei Seen sowie der Kontrast zwischen dem gestalteten Bereich am Osterbergsee und dem natürlichen Bereich im Landschaftsschutzgebiet Auepark. Studentin Charlotte findet die sportlichen Angebote von Bouldern bis Calisthenics besonders spannend und alles, was es an studentischen Projekten gibt, wie beispielsweise die „schwimmenden Gärten“.

Start der offenen Führungen für Einzelpersonen ist jeweils samstags und sonntags um 10.30 Uhr am Infopavillon des Haupteingangs. Die Tickets zu 5 Euro können an der Tageskasse erworben werden. Gruppenführungen (pro Gruppe bis maximal 25 Personen) kosten 65 Euro (Kinderführungen) und 85 oder 95 Euro je nach Thema zuzüglich Eintritt zur Laga.

Infos unter laga-bad-gandersheim.de, zu Gruppenführungen unter 05382/73502 oder E-Mail gruppenreisenLAGA@bad-gandersheim.de.

Sie bringen den Landesgartenschau-Besuchern die Ausstellung und deren Themen näher: die umfassend geschulten ehrenamtlichen Kulturlotsen. © Frank Terhorst/laga/nh