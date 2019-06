Lärmmessungen rund um die Gandersheimer Domfestspiele bleiben ein Thema

Korrekte Ermittlung der Geräuschbelastung war nicht möglich

+ © Stefan Rampfel Rechts neben der Tribüne befindet sich das Haus, in dem die Beschwerdeführerin wohnt. © Stefan Rampfel

Bad Gandersheim. Eine Frage war zum Auftakt der 61. Spielzeit am Sonntag noch in der Schwebe: Befindet sich die Lärmbelastung für die Anwohner in einem erträglichen Maß.