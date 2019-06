Landesgartenschau 2022 in Bad Gandersheim: Bau startet spätestens in einem Jahr

Die Landesgartenschau in Bad Gandersheim wird von einem Tandem, wie es Bürgermeisterin Franziska Schwarz nennt, als Geschäftsführung geführt.

Lena Guth ist ab sofort dafür angestellt, Thomas Hellingrath kommt im August.

Die Verantwortlichen setzen damit „auf eine gute Mischung aus verschiedensten Bereichen mit viel Innovationskraft“, sagte Schwarz bei der Pressekonferenz im Rathaus. Mit Lena Guth kommt eine 30-Jährige, zuständig für Marketing, Veranstaltungen, Catering und mehr in die Kurstadt. Die junge Frau aus Münster hat unter anderem Betriebswirtschaft und Kunstgeschichte studiert, für ein Krankenhaus in der Region für den Baubereich gearbeitet und freut sich jetzt auf die neue Herausforderung. „Die Landesgartenschau soll die Bereiche Kunst, Gesundheit und Kultur thematisieren – da kann ich mich wunderbar einbringen“, sagt Guth.

Zuständig für das Gestalterische ist künftig Thomas Hellingrath. Mit ihm hole man sich laut Bürgermeisterin Schwarz echte Planungskompetenz ins Haus. Hellingrath war Prokurist der Landesgartenschau 2014 in Zülpich (Kreis Euskirchen) sowie der Nachfolgegesellschaft. Seine Kompetenz in der Ausrichtung einer Landesgartenschau soll auch in Bad Gandersheim maßgeblich einfließen. Der Landschaftsarchitekt wird sich künftig mit der konkreten Planung der Flächen gemeinsam mit dem Planungsbüro befassen.

Der bisherige Geschäftsführer Frank Brandt, der beim Landkreis Northeim beschäftigt ist, wird die Geschäftsführung in der nächsten Aufsichtsratssitzung am 17. Juni übergeben.

Für Lena Guth beginnt die Arbeit im Büro gegenüber des Rathauses. Hier sollen künftig auch Bürger die Möglichkeit haben, Ideen einzubringen. Nächste Schritte sind das Finden eines Maskottchens mithilfe eines Bürgerwettbewerbs. Ebenso müsse es schnellstmöglich eine Internetseite und anschließend ein Logo und einen Slogan für die Laga geben.

Gutachten notwendig, dann kann der Bau starten

Lange Zeit habe es „für die Öffentlichkeit keine sichtbaren Fortschritte gegeben“, sagt Bürgermeisterin Franziska Schwarz über die Landesgartenschau. Das liege daran, dass viele Dinge im Hintergrund passiert sind. Dazu gehört unter anderem das avifaunistische Gutachten, das für die massiven Erdbewegungen entlang der Gande in Bad Gandersheim notwendig ist.

Erst wenn das vorliegt, könne man mit den Arbeiten starten. Baustart solle spätestens im Frühsommer 2020 sein. „Wir brauchen die Bauphase 2020/21, denn am Ende muss zur Landesgartenschau auch etwas blühen“, sagt Schwarz. Im direkten Vergleich mit den anderen Austragungsorten aus den Vorjahren werde aber deutlich, dass man in der Kurstadt bereits relativ weit sei. Das Planungsbüro sei ausgewählt, die Geschäftsführung für die Durchführungsgesellschaft stehe und Gutachten sind in Auftrag gegeben – an anderen Orten wie auch Bad Iburg im vergangenen Jahr habe man deutlich kurzfristiger agieren müssen. „Wir haben keine Brache, die wir erst entwickeln müssen“, sagt die Bürgermeisterin zu den Vorteilen.

Geprüft werden solle in Kürze auch, wie das von der Stadt gekaufte ehemalige Kurhotel Bartels (HNA berichtete) in die Gartenschau einbezogen werden könne. Weitere Planungen soll es dann auch zur Einbeziehung der Region geben. „Die Landesgartenschau ist kein Event, das nur innerhalb der Stadtgrenzen stattfinden soll“, machte Schwarz deutlich. Und auch die Öffentlichkeit werde wieder vermehrt eingebunden.