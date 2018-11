Landesgartenschau in Bad Gandersheim: Büro aus Hannover plant

Bad Gandersheim. Es ist ein entscheidender Schritt in Richtung Landesgartenschau 2022: Aus elf Vorschlägen wurde ein Plan ausgewählt. Wir stellen den akuellen Stand vor.

Eine Jury, bestehend aus Sachpreis- und Fachpreisrichtern (HNA berichtete) hat sich am Donnerstag in einer achtstündigen Sitzung auf eines von elf Konzepten geeinigt, die beim Realisierungs-Wettbewerb eingereicht worden sind. Gewinner ist das Büro NSP Christoph Schonhoff Landschaftsarchitekten und Stadtplaner aus Hannover.

Die Vorgaben

Welcher Vorschlag von welchem Büro stammt, das wusste die Jury nicht. NSP habe die Vorgaben Gesundheit und Wellness, Barrierefreiheit, generationenübergreifendes Angebot und das Hauptthema Wasser nach Meinung der Jury am besten umgesetzt. Laut Stadt Bad Gandersheim ist für die Landesgartenschau elementar, dass eine nachhaltige Gestaltung mit einem überschaubaren Pflegeaufwand geschaffen wird.

Die Umsetzung

In einem ersten Pressegespräch hat Bürgermeisterin Franziska Schwarz die Entwürfe vorgestellt. Das Gelände wird in vier Bereiche, quasi sternförmig vom Kurpark ausgehend, unterteilt. Die Bereiche sind der Auepark im Norden, der Kurpark in der Mitte, der Landschaftspark im Osten und die Innenstadt im Südwesten. Der Bereich Auepark, der sich vom Ortsausgang Bad Gandersheim bis Brunshausen zieht, wird als Feuchtland weiterentwickelt. Der Blick auf die vorhandenen Wasserflächen im Bereich Koppelwiese wird verbessert und die Flächen werden vergrößert. In diesem Bereich soll auch ein Aussichtsturm entstehen. Bei Brunshausen wird es einen klösterlichen Obstgarten geben.

+ Ein Teil der Planungen: Das auf dem Plan nicht mehr vorhandene Kurhaus (Bildmitte links) verschwindet nach aktuellem Planungsstand. Dort entstehen eine Radtouristik-Fläche, ein temporärer Festplatz und eine grüne Parkfläche. Der Haupteingang zur Laga soll mit großen Parkflächen am Dehneweg (Bereich Paracelsus Klinik am See/Bundesstraße 64). © Mennecke/Plan: NSP

Im Bereich Kurpark, der sich von der Paracelsus Roswitha-Klinik am Kurhaus vorbei bis zur Innenstadt erstreckt, wird am deutlichsten die neue Promenade ins Auge fallen. Das Element Wasser wird erlebbar, weshalb einige Parkplätze umverlegt werden. Die Promenade soll sich als einheitlicher Weg von der Innenstadt an der Gande entlang bis kurz vor den Auepark ziehen. Bereits vorhandene Elemente wie Barfußpfad und Wilhelmsquelle werden erweitert, ein Wasserspielplatz entsteht und auch die typischen Landesgartenschau-Gärten entstehen in diesem Bereich. Auch das Sole-Waldschwimmbad soll in die Gestaltung einbezogen werden.

Das Kurhaus, davon gehen die Planer aus, ist bis zur Laga verschwunden. Dort entsteht ein Festplatz sowie eine große Fahrradtourismus-Fläche mit E-Ladesäulen. Der aktuelle Kurpark wird zum Stadtpark umgewandelt. Auch im Bereich Kurpark soll es eine Aussichtsplattform geben.

Im Bereich Landschaftspark bei den Osterbergseen wird es einen schwimmenden Garten sowie einen großen Holzsteg-Bereich geben. Für Veranstaltungen entsteht eine Seebühne auf dem Wasser mit Sitzterrassen am Ufer. Wasserspiele und ein Natur- und Bewegungspark runden das Angebot ab. Die Hallenschauen entstehen ebenfalls in diesem Bereich.

Im Bereich Innenstadt kommen unter anderem eine optimierte Anbindung bis zur Stiftsfreiheit und sogenanntes „Urban Gardening“ zur Umsetzung.

Nur ein Vorentwurf

In diese Planungen sind bereits viele Anregungen der Bürger mit eingeflossen. Franziska Schwarz betont jedoch, dass es sich ausschließlich um einen Vorentwurf handelt. „Wir haben lange auf diesen Punkt hingearbeitet“, sagte die Bürgermeisterin. Die nächsten Schritte sind der konkrete Planungsauftrag an NSP, die Gründung einer Durchführungsgesellschaft samt Wahl eines Geschäftsführers sowie die Erstellung eines Logos, Mottos und Maskottchens. Thema ist die Landesgartenschau auch im Dezember im Stadtrat.

Alle Pläne des Wettbewerbs sind ab kommendem Montag, 26. November, bis zum 10. Dezember jeweils von 9 bis 16 Uhr in der ehemaligen Paracelsus-Klinik einsehbar.

