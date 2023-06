Robin Hood: Mehr Teamplayer als Held

Von: Axel Janßen

Nur vorübergehend in der Hand der Häscher von Prinz John: Robin Hood (Rudi Klein). © Julia Lormis

Die Geschichte von Robin Hood wird bei den Domfestspielen anders erzählt

Bad Gandersheim – Mit dem Kinder- und Familienstück „Robin Hood“ starteten am Sonntag die Bad Gandersheimer Domfestspiele. Sarah Speißer (Regie) und Jennifer Traum (Dramaturgie) setzten das Motto „Wir machen´s anders“ mit einem Bonbon-bunten Prinz Sir John, zittrig-unterwürfigem Gefolge, einem zu klein geratenen Robin Hood und dem überraschenden Ende konsequent um. Der Lohn war viel Applaus im ausverkauften Tribünenrund.

Gier frisst Hirn – so könnte das Fazit des diesjährigen Kinder- und Familienstücks des Gandersheimer Ensembles lauten. Dafür besetzte das Regie-Tandem die Rollen immer wieder gegen erwartbare Klischees. So presst ein daumenlutschender, quietschbunt gekleideter Sir John (schön überkandidelt angelegt von Paul Schaeffer) immer mehr Steuern aus seinem verarmten Volk und füllt damit seine Schatzkammern. Kein fieser Sheriff, sondern eine Sheriffin und ihre Schergen drangsalieren die Bewohner Nottinghams: Auch Frauen können auf der falschen Seite der Moral stehen, wenn sie so schön loyal-illoyal gespielt werden wie von Lucille Mareen Mayer.

Weil Diktatoren und totalitären Herrscher Empathie und Verständnis für andere fehlt, sind die Folterknechte konsequent namenlos: Eins, Zwei und Drei werden sie stellvertretend für alle käuflichen Schurken gerufen und wechseln erwartbar am Ende wieselflink die Seiten. Ein Bürokrat bleibt Bürokrat, ob in Diktaturen oder unter gütigen Herrschern.

Nachdem König und Sheriffin gefangen sind, bekommt Lady Marian (Eva Paulina Loska) die Krone. © Julia Lormis

Der Gegenentwurf dazu ist der eher klein geratene Robin Hood (Rudi Klein) und sein deutlich größerer Freund Little John (Johannes Krimmel), denen immer wieder wagemutige Überfälle auf die Staatskasse gelingen. Als Robin bei einem Bogenturnier fast in die Fänge von Sir John gelangt, bleibt er dank der Hilfe seiner Bande Sieger und in Freiheit. Erst als Tuck – in Traums Inszenierung natürlich kein Mönch, sondern Vater einer überaus pubertär-rebellischen Tochter – von Sir John gefangen genommen wird, wechselt Lady Marian die Seiten (erst spät konsequent zu einer festen Persönlichkeit geformt: Eva Paulina Loska), befreit mit Robin Hood Vater Tuck und erhält bis zur Rückkehr von König Löwenherz die Krone.

Auch wieder gemäß dem Motto „Wir machen´s anders“: Die sonst übliche Liebesgeschichte zwischen Robin und Lady Marian mit Kuss und Happy-End entfällt. Stattdessen wählt Regisseurin Traum ein geradezu absurd-klassisches „deutsches“ Ende: Während des letzten Kampfes legt Robin Hood die Waffen nieder, diskutiert mit dem Usurpator über Sinn und Unsinn von Waffen und Gewalt, und wehrt sich fast zu spät, als Sir John ihn hintergeht. Ein Schelm, wer damit aktuelle politische Ereignisse vergleicht.

So nimmt Robin Sir John und Sheriffin fest, die fortan Reinigungsdienste im Schloss im Sinne geistiger Läuterung leisten müssen. Diese Volte mag schon für Jugendliche zu vorhersehbar sein, doch beim ganz jungen Publikum kommt es an: Viel Applaus für die gute schauspielerische Leistung und die Musik, die Ferdinand von Seebach beigesteuert hat. Hier ein wenig Minnegesang, da ein wenig Rap beim Bogenturnier – stets passend, aber natürlich kein Musical im herkömmlichen Sinne.

Insgesamt eine gute Ensemble-Leistung, in der Robin Hood eher Teamplayer als Held ist, dazu ein variables Bühnenbild von Paulina Berreiro, die aber dank des Gandersheimer Bühnen-Minimalismus sehr auf die Imagination des Publikums vertrauen muss. Lautstarker Applaus, bevor Hitze, Eis und Getränke das Publikum nach draußen zog. (Axel Janßen)