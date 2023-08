Mini-Klinik in Bad Gandersheim startet im Oktober

Von: Axel Gödecke

Die Helios-Klinik Bad Gandersheim: Der Klinikbetrieb läuft am 31. August aus. Die Einrichtung wird, soweit sie für den Betrieb des neuen Bürger-Gesundheits-Parks erforderlich ist, vom Landkreis übernommen. archi © : olaf weiss

Das neue Mini-Krankenhaus in der Ende August schließenden Helios-Klinik Bad Gandersheim wird Anfang Oktober unter der Bezeichnung „Bürger-Gesundheits-Park“ seine Pforten öffnen.

Bad Gandersheim – Das wurde am Donnerstag beim Besuch von Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) im Rathaus der Kurstadt offiziell bestätigt. Der Minister hatte zwei Millionen Euro als Landes-Anschubfinanzierung im Gepäck.

Das Gandersheimer Mini-Krankenhaus mit final geplanten 20 Betten wird nach Ankum bei Osnabrück das zweite Regionale Gesundheitszentrum (RGZ) in Niedersachsen sein, das, vom Land gefördert, seinen Betrieb aufnimmt. Die Zentren sollen für eine hochwertige lokale und regionale Versorgung eine immer größere Rolle spielen und seien für die Krankenhausreform ein wichtiger Baustein, sagte Philippi. Der „Bürger-Gesundheits-Park Bad Gandersheim“ geht aus der Helios-Klinik hervor und soll Patienten ambulant und stationär betreuen, mit dem Schwerpunkt der allgemeinmedizinischen Versorgung.

Zwei Millionen Euro für das Regionale Gesundheitszentrum. Minister Andreas Philippi (2. v. r.) übergab symbolisch den Betrag an Vertreter der Betreiber-GmbH mit (v. l.) Franziska Schwarz (Bürgermeisterin Gandersheim), Prof. Wolfgang Brück (UMG), Landrätin Astrid-Klinkert-Kittel, Uwe Schwarz (für Kreis im Aufsichtsrat). © Stadt Bad Gandersheim

„Insofern wird hier in Südniedersachsen auch wichtige Pionierarbeit für eine gelingende Versorgungslandschaft insgesamt geleistet“, lobte der Minister alle Beteiligten. Für das Zentrum kooperieren der Landkreis Northeim, die Stadt Bad Gandersheim und die Universitätsmedizin Göttingen in einer eigens gegründeten Gesellschaft. In der auf allgemeinmedizinische Versorgung spezialisierten Mini-Klinik könnten telemedizinisch auch spezialisierte Fachärzte hinzugezogen werden.

Auch kleine Operationen wie bei einem einfachen Armbruch oder einer Blinddarmentzündung könnten dort vorgenommen werden, hieß es. Die UMG habe auch zwei Hausarztsitze übernommen, die schon länger nicht besetzt werden konnten. Northeims Landrätin Astrid Klinkert-Kittel bedankte sich wie der Minister bei der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) und der Stadt Bad Gandersheim für die Zusammenarbeit in der Gesellschaft, die es ermögliche, dass in der Klinik nach und nach wieder neues Leben einziehe.

„Für die UMG sehen wir hier wichtige Impulse für die medizinische Versorgung der Region“, sagte Professor Wolfgang Brück, Sprecher des Vorstandes und Vorstand Forschung und Lehre von der UMG. Patienten könnten hier von einem Facharzt ambulant behandelt werden und wenn nötig auch über Nacht oder für einige Tage stationär versorgt werden.

Wenige Patienten werden verlegt

Helios wird seinen Klinikbetrieb am 31. August in Gandersheim einstellen, heißt es von Helios-Sprecherin Marina Dorsch. Es seien nur noch vereinzelte Patienten dort, die, wenn nötig, verlegt würden. Im September erfolgten alle vorbereitenden Maßnahmen, um den Klinikstandort an den Landkreis Northeim am 1. Oktober als Mieter zu übergeben.

„Es ist uns wichtig, im Übergang im Gebäude für das neu entstehende Regionale Gesundheitszentrum optimale Startbedingungen sicherzustellen“, ergänzt Klinikgeschäftsführer Johannes Richter.

Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ), das im Gebäude der Klinik beheimatet ist, sei von der Schließung nicht betroffen. „Die ambulante fachärztliche Versorgung für Orthopädie und Unfallchirurgie bleibt in bewährter Form durch das MVZ Seesen gewährleistet“, so Richter.

Ansonsten sei die Patientenversorgung ab 1. September durch umliegende Kliniken sichergestellt, so Helios. In Notfällen könnten sich Patienten an die Notaufnahmen der umliegenden Kliniken in Northeim, Einbeck, Hildesheim oder Herzberg beziehungsweise unter 112 an die Leitstelle des Rettungsdienstes wenden. (Axel Gödecke)