Mix aus Unsinn und Wissenschaft

Wigald Boning und Bernhard Hoëcker auf Landesgartenschau

+ © Axel Janßen Hatten auf alle Fragen eine Antwort: Wigald Boning und Bernhard Hoëcker unterhielten auf der Landesgartenschau über 1000 Zuschauer. © Axel Janßen

Mit dem Programm „Gute Frage!“ improvisierte sich das Komiker-Duo Wigald Boning und Bernhard Hoëcker bei ihrem Auftritt am Samstag in Bad Gandersheim durch allerlei Publikumsfragen.

Bad Gandersheim – Mehr als 1000 Zuschauer staunten an der Seebühne der Landesgartenschau über spontanen Witz, Fantasie und Wissen der Vollblut-Comedians.

Das Sesamstraßenlied „Wer nicht fragt, bleibt dumm“ als Auftrittsmelodie ließ es erahnen: „Gute Frage“ war Programm und Konzept der Impro-Show. Zuschauer durften vorab und spontan Fragen jeglicher Art an das Duo stellen. Ob Sach- oder Wissensfragen, Auskünfte zu Musikgeschmack, Fußball oder Politik: Alles und jeder Zwischenruf wurden aus dem Stegreif beantwortet, stets mit mehr oder weniger Unsinn und viel Augenzwinkern garniert.

Boning, bekannt für seine skurrilen Modevorlieben, kam mit quietschbunter kurzer Hose und völlig unpassendem Hemd auf die Bühne und spielte den wissenschaftlich-informierten Erklärer. Mit großen Gesten, tiefernst vorgetragenen, oft sehr weit geholten Argumenten gab es die unwahrscheinlichsten Antworten: So summen Bienen, damit sie wie bei Elektro-Autos gehört werden und andere Bienen nicht mit ihnen zusammenstoßen. Brennspiritus helfe nicht bei kalten Füßen – auch Alkohol sei nicht zu empfehlen, würde aber im überheizten Zimmer prima wirken.

So mischte er Sinn und Unsinn, Quatsch und Wissen in seinen Antworten, die manchen Zuschauer zweifeln ließ: Wahr oder Unsinn? Echt oder erfunden? Anfangs wurden auch Szenen ihrer gemeinsamen Show „Nicht nachmachen“ diskutiert: Zuschauer berichteten, dass Gaskartuschen in der Mikrowelle nicht wie in der Sendung unbedingt sofort explodierten, aber man durchaus mit Ziegelsteinen im Schleudergang eine Waschmaschine zerlegen kann: „Da hat wieder einer den Titel nicht verstanden: „Nicht nachmachen hieß es doch“, reagierte Boning spontan und erntete viele Lacher.

Ganz anders hingegen Bernhard Hoëcker, der mit seiner Größe von 1,59 Metern wie ein Flummy auf der Bühne umhersprang und die scheinbare Ernsthaftigkeit Bonings konterkarierte. Während Boning bei der Frage nach der Lieblingsmusik der beiden selbst Jazz-Experten mit der wortreich vorgetragenen Idee einer Blockflöten-Einspielung des Werks von Charly Parker und John Coltranes Kälteschauer über den Rücken trieb, gab Hoëcker mit beeindruckender Stimme ein Dramatic Heroe Heavy Metal-Stück zum Besten – völlig unsinnig, aber scheinbar echt und wahr.

Nicht alles Unsinn, was von der Bühne kam: Auf die Frage, welches Tier auf der Welt am gefährlichsten sei, gaben beide durchaus richtige Antworten: Nilpferde sind gefährlicher als Haie, aber an Zeckenbissen sterben viel mehr Menschen. Auch bei Fragen zur Roswitha-Stadt zeigte sich Boning bestens präpariert – Spontanität muss auch vorbereitet sein.

Eine kurze Antwort gab es von beiden auf die Frage, warum Frauen immer Recht hätten: „Weil es so ist.“ Gute Fragen sind eben manchmal einfach zu beantworten.

Viel Applaus und Anerkennung im Publikum für ein spritziges Format.