Neue Residenz für königliches Schwanenpaar in Bad Gandersheim

Von: Axel Gödecke

Teilen

Oft am Ufer: Das Schwanenpaar Victoria und Albert. Auch nach der Landesgartenschau werden beide weiter auf dem Osterbergsee zu bewundern sein. © Privat

Die Landesgartenschau freut sich über seltene Trauerschwäne.

Bad Gandersheim – Monatelang haben viele Akteure der Landesgartenschau (Laga) hinter den Kulissen die Daumen gedrückt, jetzt ist es amtlich: Victoria & Albert ziehen um nach Bad Gandersheim. Hinter den königlichen Namen verbirgt sich ein bayerisches Trauerschwan-Paar, das bisher auf dem Schwanenteich von Schloss Rosenau bei Coburg seine Kreise zog.

Zuletzt schien es mit seinem Revier nicht mehr zufrieden zu sein. Immer häufiger unternahm das gefiederte Paar Ausflüge in die nähere Umgebung. Daher suchte die Bayrische Schlösserverwaltung bundesweit eine neue Heimat für die beiden schwarzen Schwäne.

Die Stadt Bad Gandersheim hat sich erfolgreich um das Paar beworben und nun den Zuschlag erhalten, berichtet Laga-Pressesprecher Frank Terhorst. Mit den Osterbergseen, die bereits vor Jahren Höckerschwänen eine Heimat boten, verfüge Bad Gandersheim über ein vielversprechendes Revier für die edlen Tiere – und die dort gerade stattfindende Landesgartenschau über eine weitere Attraktion. Schließlich seien die schwarzen Schwäne mit nur etwa 30 Brutpaaren in Deutschland sehr selten.

Handzahm: Die Trauerschwäne Victoria und Albert fühlen sich offensichtlich auf dem Osterbergsee auf dem Gelände der Landesgartenschau in Bad Gandersheim wohl und ließen sich bereits am Ankunftstag von Laga-Geschäftsführerin Ursula Hobbie füttern. © Terhorst/Landesgartenschau/nh

Schwarze Schwäne haben auf Schloss Rosenau, dem Geburtsort von Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha, dem späteren Ehemann von Queen Victoria eine lange, wenn auch eher traurige Tradition. Nach dem Tod König Alberts 1861 schaffte die Queen die schwarzen Schwäne als Zeichen der Trauer an.

Trotz der doch eher traditionellen Namen führen die beiden Schwäne eine sehr moderne Partnerschaft, betont der Laga-Sprecher: Victoria & Albert hätten sich vor Jahren per Online-Vermittlung kennen- und lieben gelernt. Terhorst: „Da lag es nahe, sich jetzt auch eine neue Heimat mit Hilfe zeitgemäßer, überregionaler Medien zu suchen. Die Bayrische Schlösserverwaltung hatte sich an die Medien gewandt, um für die Schwäne eine neue Heimat zu finden.“

Am Dienstag war es dann soweit: Begleitet von Laga-Geschäftsführerin Ursula Hobbie und Prokurist Kai Schönberger erfolgte der Umzug des „königlichen“ Paares nach Bad Gandersheim. „Wir haben uns im Vorfeld ausführlich beraten lassen, unter anderem von Experten des Zoos Hannover und des Vogelparks Walsrode, um den Transport für die Tiere so angenehm wie möglich zu gestalten“, berichtet Hobbie.

Unterwegs in zwei geräumigen Kisten hätten sich die beiden Schwäne Salat schmecken lassen. Zudem hätten sie die Gandersheimer Abholer mit ihrem fröhlichem Gegurgel gut unterhalten.

Hobbie: „Wir freuen uns sehr, Victoria und Albert eine neue Heimat in Bad Gandersheim geben zu können und damit natürlich auch eine weitere Attraktion für die Besucher der Laga zu haben.“ Ab sofort, so ergänzt Laga-Sprecher Terhorst könnten Gartenschau-Besucher dabei sein, wenn Albert in die Mitte des zweiten Osterbergsees schwimme, seinen langen Hals auf das Wasser lege und weit hörbar über das Wasser trompete, um seine Victoria zu rufen. (Axel Gödecke)