Altrosa muss weg: Rathaus Bad Gandersheim bekommt Farbkonzept aus der Renaissance

So sah es früher aus: Das Rathaus in Bad Gandersheim wird auch in diesem Jahr in mehreren Abschnitten weiter saniert. Dabei weicht das Altrosa einem gebrochenen Weißton.

Das Bad Gandersheimer Rathaus soll eine farbliche Gestaltung gemäß der Renaissancezeit bekommen.

Das hat der Stadtentwicklungsausschuss in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen, wie Bürgermeisterin Franziska Schwarz im Gespräch mit der HNA berichtet. Damit schreitet das Projekt, das insgesamt über drei Millionen Euro inklusive Förderungen kostet, weiter voran.

Das bedeutet konkret: Die farbliche Fassung der Rathausfassade erfolgt in Abstimmung mit der eingeschalteten Restauratorin sowie der Denkmalpflege in einem gebrochenen Weiß und einer Gestaltung von Gewänden, Gesimsen sowie Portalen und den Erkern und Utlucht in Grisaille-Technik.

In der Begründung für diesen Beschluss heißt es, dass die vielfarbige Gestaltung der Fassungen der Erker sowie der Utlucht wahrscheinlich erst in den 50er oder 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entstanden sind. Bislang hatte das Rathaus optische Unterscheidungen in hellem Beige im Bereich des Osttraktes (ehemalige Moritzkirche) und in Altrosa im Bereich des Westtraktes. Der Westteil selbst sei aber lange Zeit steinsichtig und weder verputzt noch gestrichen, weshalb es keine Farbbefunde gibt, die für die heutige Sanierung als Vorbild dienen könnten.

Die Experten haben sich deshalb dazu entschlossen, eine in der Renaissance übliche Fassung der Wände in gebrochenem Weiß sowie die weitere Gestaltung in Grisaille-Technik zu verwenden. Die neuen Fenster wurden bereits in dunklem Braun in das neue Farbkonzept integriert.

Dieses neue Farbkonzept wurde außerdem über Monate als Plan an der Fassade ausgehängt, sodass sich die Bürger zu den Planungen äußern konnten (HNA berichtete). Das haben die Bürger auch getan. „Es gab keine kritischen oder negativen Rückmeldungen aus der Bevölkerung, sondern nur viel Positives“, sagte Schwarz.

Die laufenden Malerarbeiten an der Nordfassade sollen bis zum Beginn der Domfestspiele abgeschlossen sein, sodass das Rathaus wie im Vorjahr während der Festspielzeit nicht eingerüstet ist. Nach den Domfestspielen beginnt dann die Ausschreibung für die Ostfassade. Für diese Arbeiten sind die Fördermittel bereits komplett zusammen, wie Bürgermeisterin Franziska Schwarz berichtet.

Renaissance-Bau

Das Rathaus Bad Gandersheim ist eine Skurrilität. Denn nach dem großen Stadtbrand anno 1580 entstand es im Stil der Weserrenaissance unter Einbeziehung des Gebäudes der ehemaligen Moritzkirche und ihres Kirchturms. Zusammen mit der angrenzenden romanischen Stiftskirche, dem Haus Bracken von 1473, einem der ältesten Fachwerkhäuser Niedersachsens, und dem Rathaus bildet das Ensemble die Umrahmung für einen der schönsten Marktplätze der Region. Der Rathausturm bietet einen der schönsten Blicke über die Kurstadt. zhp