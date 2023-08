Saison endet mit Allzeitrekord von 58.000 Zuschauern

Von: Olaf Weiss

Teilen

„Dancing Queen – das große ABBA-Konzert“ ist der Publikumsrenner der diesjährigen Domfestspiele. Zu sehen sind (v. li.) Dirk Hinzberg (Moderator), Stefan Stara (Björn), Nadine Kühn (Agnetha), Jessica Trocha (Anni-Frid), Tim Müller (Benny), Noraleen Amhausend (Moderatorin). © Julia Lormis

Diesjährige Spielzeit überbietet die bisher erfolgreichsten Domfestspiele 2001 deutlich.

Bad Gandersheim - Die am Sonntag zu Ende gehende Festspielsaison ist die erfolgreichste in der Geschichte der Domfestspiele. Das bisherige Rekordjahr 2001 unter Intendant Georg Immelmann werde überboten, verkündete Aufsichtsratschef Uwe Schwarz in der Pressekonferenz zufrieden: „Das war eine herausragende Saison mit einem herausragenden Ensemble.“

Vor 22 Jahren seien 56 500 Karten verkauft worden. In diesem Jahr sind es nach seinen Worten mehr als 58 000. Rechne man die Veranstaltungen des Rahmenprogramms hinzu, werden in diesem Jahr 65 000 Menschen bei den Domfestspielen dabei gewesen sein.

Die Auslastung habe insgesamt bei über 80 Prozent gelegen, sagte Intendant Achim Lenz. Das sei einmalig in der deutschen Festspiellandschaft. Die parallel stattfindende Landesgartenschau habe sicherlich zum Erfolg beigetragen und den Festspielen einige zusätzliche Besucher beschert. Eine Vorstellung fiel wetterbedingt aus.

Achim Lenz, Intendant der Domfestspiele. © Julia Lormis

„Dancing Queen – das große Abba-Konzert“ und das Studiostück „Frühstück bei Tiffany“ im Probenzentrum seien vollkommen ausverkauft. Großen Zuspruch haben nach seinen Worten auch das Musical „My Fair Lady“ (90 Prozent) sowie „Der Graf von Christo“ und „Robin Hood“ erfahren.

Das zeige, so Lenz, „inhaltlich, ästhetisch und künstlerisch machen wir das, was die Menschen erreicht“. Er habe in Bad Gandersheim selten so frenetischen Applaus erlebt wie bei dem Abba-Stück und bei My Fair Lady.

„Wir dürfen nicht in den Druck geraten, das toppen zu müssen“, sagte der Intendant zur Spielzeitbilanz 2023. Es müsse auch möglich sein, ein Experiment zu machen oder mal eine nicht so erfolgreiche Produktion im Spielplan zu haben.

My Fair Lady: Die Vorstellungen des Musicals mit (von links) Frank Bahrenberg (Oberst Pickering), Guido Kleineidam (Henry Higgins), Miriam Schwan (Eliza Doolittle). waren zu 90 Prozent ausgelastet. © Julia Lormis

Die Vorbereitungen für die Spielzeit 2024 haben nach den Worten von Lenz bereits begonnnen. Es habe auch schon Gespräche mit dem Ensemble gegeben. Er sei kein Intendantengott, sondern entwickele das Programm gern im Team.

Der neue Spielplan soll Ende Oktober vorgestellt werden. Der Vorverkauf beginne dann am 13. November. Es soll weiterhin 68 Vorstellungen vor der Stiftskirche geben.

Die im vergangenen Jahr mit Blick auf die Landesgartenschau vorgenommene Verlängerung der Spielzeit um eine Woche soll nicht wieder zurückgenommen werden, sagte Lenz. (ows)