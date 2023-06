Skulpturen im Grünen

Eines der Kunstwerke auf der Landesgartenschau ist die Skulpturengruppe „Together“ aus Granit von Thomas Schmalz aus der Bad Gandersheimer Ortschaft Gehrenrode. Sie soll nach seinen Worten auf die Bedeutung des gesellschaftlichen Zusammenhalts hinweisen. © Heidi Niemann

Beim Flanieren durch die Parklandschaft der Landesgartenschau in Bad Gandersheim können Besucher nicht nur jede Menge Blumen und Pflanzen bewundern, sondern auch eine Reihe von Kunstwerken entdecken.

Bad Gandersheim – Insgesamt zehn Skulpturen befinden sich auf dem Ausstellungsgelände, mindestens zwei von ihnen sollen auch dauerhaft dort bleiben. Der Förderverein der Landesgartenschau hatte diese beiden Werke bei zwei regionalen Künstlern in Auftrag gegeben und die Finanzmittel hierfür bei Sponsoren eingeworben.

Die Skulptur „Lichtes Träumen“ von Dietlind Petzold aus dem Gandersheimer Ortsteil Heckenbeck wurde im Auepark installiert. Sie besteht aus einem vier Meter hohen Hohlkörper aus Edelstahl, der mit zahlreichen Drähten bespannt ist. Petzold hat sich nach eigenen Angaben von der umgebenden Schilflandschaft inspirieren lassen. Die Skulptur solle sowohl das Aufstrebende des schmalen Halmes als auch das Filigrane des Blüten- und Samenstandes der Schilfpflanze wiedergeben.

Das zweite dauerhafte Objekt mit dem Titel „Together“ befindet sich am Osterbergsee. Der Bildhauer Thomas Schmalz aus dem Gandersheimer Ortsteil Gehrenrode hat aus Granit ein Ensemble aus fünf spiralförmigen Stelen gefertigt, die sich jeweils an einer Kante berühren und aneinander lehnen. Die Anordnung der individuell gefertigten Stelen solle daran erinnern, wie wichtig es sei, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken, erläutert Schmalz.

Unauffällig, aber nutzbar: Die aus Basalt-Lava gefertigte Skulptur „Tête-à-tête III“ des Bildhauers Wolfgang Hahn ist das einzige Kunstwerk mit Gebrauchswert – als Sitzplatz oder zum Trocknen von Badesachen. © Heidi Niemann

Fünf weitere Kunstwerke hatte eine Jury im Rahmen des Kunstprojekts „Und“ ausgewählt. Zuvor hatte es eine bundesweite Ausschreibung gegeben. Die Objekte, so die Vorgabe der Jury, sollten einen Gegensatz beschreiben und gleichzeitig das Verbindende herausarbeiten. Unterstützt wurde das Projekt von der AKB-Stiftung aus Einbeck, der Stiftung Niedersachsen, dem Landschaftsverband Südniedersachsen und der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz.

Eines dieser von der Jury ausgewählten Kunstwerke ist die aus Basalt-Lava gefertigte Skulptur „Tête-à-tête III“ des Bildhauers Wolfgang Hahn aus Mönchengladbach. Die aus rechtwinkligen Platten zusammengesetzte Arbeit, die neben dem Natursole-Freibad platziert wurde, ist Teil einer Serie zum Thema Sitze und Bänke.

Auf der Bank können zwei Personen Platz nehmen, die in entgegengesetzter Richtung sitzen und durch eine Steinplatte getrennt sind. Der Clou dabei: Das scheinbar Trennende – die unterschiedliche Ausrichtung der Sitzpositionen – erweist sich als ideal, um die Köpfe zusammenzustecken und miteinander zu kommunizieren.

Es ist das einzige Kunstwerk, das auch einen Gebrauchswert hat. Viele Besucher wissen das zu schätzen: Sie nutzen die Bank nicht nur, um eine Sitzpause einzulegen, sondern auch, um auf dem warmen Stein ihre Badesachen zu trocknen.

Eine weitere von der Jury ausgewählte Skulptur stammt von Marti Faber aus Zülpich (Kreis Euskirchen). Sie hat bereits 2014 bei der Landesgartenschau des Landes Nordrhein-Westfalen im Seepark Zülpich einen Skulpturengarten geschaffen. In Bad Gandersheim ist sie mit der aus Cortenstahl gefertigten Skulptur „Entfaltung“ vertreten. Hier wachsen zwei scherenschnittartige Köpfe aus einem gefalzten Band heraus, das teilweise mit Edelstahl verkleidet ist. Dies hat den Effekt, dass sich sowohl der Himmel als auch die umliegende Natur und die vorbeigehenden Besucher am Osterbergsee darin spiegeln können.

Von der Brücke zwischen dem Roswitha-Park und dem Bereich „Friedhof/Denkmal“ aus kann man das Objekt von Hans Gundelach (Delligsen) sehen: Zwei aus verchromten Stahlrohren geformte Augen, die an Drahtseilen zwischen zwei Bäumen über der Gande hängen. „Augen sehen die Laga“ lautet der Titel dieser Installation. „Das Aufhängen war ganz schön tricky“, sagt Gundelach.

Offene Hand: Alva Goldmann hat sich vom Thema Wasser leiten lassen. Ihr Werk erweckt den Eindruck, dass den Besuchern Wasser dargeboten wird. © Privat

In der Nähe des Freibads befindet sich auch die Arbeit „Verbindungen“ von Bärbel von Blanckenburg aus Waake (Kreis Göttingen). Sie besteht aus fünf hölzernen Stelen, auf denen unterschiedliche historische und aktuelle Schriftzeichen zu sehen sind, die eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart schaffen.

Hella Meyer-Alber aus Bovenden hat aus Thüster Kalkstein, der im Ith gebrochen wurde, die Skulptur „Werra“ gefertigt. Diese ist ebenfalls am Osterbergsee zu finden, auf dem Stumpf einer alten Eiche.

Außerdem sind auf dem Laga-Gelände drei prämierte Arbeiten zu sehen, die 2020 im Rahmen des alljährlichen Wettbewerbs „Roswitha Kunstpreis“ der weiterführenden Schulen in Gandersheim entstanden sind. Hierzu gehört die nahe der Kneipp-Anlage platzierte Skulptur „Alvas Hand“. Alva Goldmann von der Freien Schule Heckenbeck hat sich vom Thema Wasser leiten lassen: Die geöffnete Hand erweckt den Eindruck, dass den Besuchern Wasser dargeboten wird. „

Es ist auch ein Verweis darauf, wie kostbar Wasser sein kann“, sagt Alva Goldmann.