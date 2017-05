Theatervirus greift um sich: Proben für Jugendfestival starten

Über 100 Teilnehmer aus ganz Deutschland

Bald geht es los: Der Theaterspielclub „DOMinos" und Theaterpädagogin Indra Schiller (vorne, zweite von rechts) freuen sich auf den Theatervirus 2017.

Bad Gandersheim. Der Theatervirus breitet sich in diesen Tagen wieder in Bad Gandersheim aus. Das Jugendtheater-Festival geht in diesem Jahr mit einem neuen Konzept an den Start.