Verwaltungsgericht entscheidet: Falschparker aus Bad Gandersheim muss zahlen

Bad Gandersheim – Ein falsch parkender Pkw-Fahrer muss auch dann die Kosten für einen Abschleppdienst zahlen, wenn er sein Auto aus der Parkverbotszone entfernt, bevor es von einem bereits beauftragten Unternehmen abgeschleppt wird.

Das hat das Verwaltungsgericht Göttingen entschieden und eine Klage gegen die Stadt Bad Gandersheim abgewiesen.

Die Stadt hatte dem Kläger 200 Euro in Rechnung gestellt, weil dieser verbotenerweise seinen Pkw während des Weihnachtsmarktes in der Fußgängerzone geparkt hatte. Als Mitarbeiter des Ordnungsamtes ihn aufforderten, sein Auto zu entfernen, weigerte er sich. Erst als sie einen Abschleppdienst kommen ließen, fuhr er den Pkw weg. Die Stadt stellte dem Kläger die Kosten des Abschleppunternehmens in Rechnung. Das sei rechtmäßig, befand das Gericht (Aktenzeichen: 1 A 355/18).

Der Kläger verfügte über eine befristete Ausnahmegenehmigung, die es ihm erlaubte, die Fußgängerzone in Bad Gandersheim zu befahren und sein Auto in einem bestimmten Bereich abzustellen. Diese Parkerlaubnis galt jedoch nicht bei Großveranstaltungen wie den Domfestspielen oder dem Altstadtfest.

Während des Weihnachtsmarktes 2017 stellten zwei städtische Mitarbeiter fest, dass sein Auto in der Fußgängerzone abgestellt war. Als sich der Kläger trotz Aufforderung weigerte, das Auto wegzufahren, ließen die Außendienstmitarbeiter einen Abschleppdienst kommen. Der Pkw-Halter diskutierte daraufhin noch eine Weile mit dem Fahrer des Abschleppwagens, dann fuhr er seinen Wagen weg.

Dass er die Kosten für den Abschleppdienst trotzdem tragen sollte, wollte er nicht hinnehmen. In seiner Klage machte er unter anderem geltend, dass die Fußgängerzone eigentlich keine sei, da sich in dem Bereich keine Geschäfte befänden. Auch sei der Weihnachtsmarkt keine Großveranstaltung wie die Domfestspiele.

Das Gericht ließ diese Argumente nicht gelten. Entscheidend sei, dass der Kläger gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen habe. Der Bereich der Fußgängerzone sei grundsätzlich nicht von Pkw zu befahren. Ein Verstoß gegen dieses Verbot stelle eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit dar. Der Weihnachtsmarkt sei von der Größe und Sicherheitslage her mit anderen Veranstaltungen wie dem Bauernmarkt oder den Altstadt- und Frühlingsfesten zu vergleichen. Deshalb gelte auch in diesem Fall das Parkverbot.

„Eine Interessenabwägung ergibt, dass hier das Interesse des Klägers, auch während des Weihnachtsmarkts in der Fußgängerzone parken zu dürfen, gegenüber dem Interesse der Allgemeinheit an der Durchsetzung der Straßenverkehrsordnung zurückstehen muss“, befand das Gericht. Fußgängerzonen würden dafür eingerichtet, Fußgängern das freie und angstfreie Spazieren auf der Straße zu ermöglichen. Sie dienten in erster Linie als Orte des Zusammentreffens und der Kommunikation sowie für öffentliche Veranstaltungen. Diese Funktion sei beeinträchtigt, wenn Pkw in diesen Bereich einfahren und dort parken. Wie viele Einzelhändler dort ansässig seien, sei unerheblich.