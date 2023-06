Wanderung durch die Vielfalt der Gärten

Von: Olaf Weiss

Teilen

Der Auepark gehört zur Landegartenschau. Dort gibt es statt gestalteter Beete ein sich selbst überlassenes Naturareal. © Olaf Weiss

Was bietet die Landesgartenschau? Die Mitglieder der HNA-Redaktion Northeim schildern in den nächsten Wochen ihre persönlichen Eindrücke. Den Auftakt macht Redaktionsleiter Olaf Weiss.

Bad Gandersheim – Eines vorweg: Wer alles sehen will, muss gut zu Fuß sein. Mein Schrittzähler zeigte am Ende meines Landesgartenschaubesuchs in Bad Gandersheim 13 800 Schritte und eine Strecke von 9,5 Kilometer an. Wer also keine kleine Wanderung machen will, tut gut daran, sich vorher einen Plan zu machen, was einem wichtig ist. Mein Ehrgeiz aber war, zumindest auf alles einen Blick zu werfen, was laut Geländeplan zur Landesgartenschau (Laga) gehört:

Landschaftspark

Wie die meisten Besucher gehe ich durch den Haupteingang aufs Gelände. Am Nordufer der beiden Osterbergseen werden an diesem Donnerstag Beete neu gestaltet: Der Frühjahrsflor weicht dem Sommerflor. Der soll aber nach den Worten von Garten- und Landschaftsbauer Tobias Klaus bis zum Ende der Laga halten. Gepflanzt werden nach seinen Worten unter anderem Tagetes, Ringelblumen, Dahlien, Duftnesseln, Lilien und Dahlien.

Wechsel auf dem Außengelände: Florian Rohlf und Abdullah Hammad bringen den Sommerflor in die Beete. © Olaf Weiss

Und auch wenn noch nicht alle Beete fertig sind, gibt es viele bunte Blumen zu sehen. Besonders auffällig sind gelbe Lilien und die hohen Stängel des Baldrians mit seinen kleinen weißlichen Blütendolden. Ganz besonders fällt den wenigen Besuchern, die wie ich schon kurz nach der Öffnung des Geländes unterwegs sind, der Bewuchs im ersten Osterbergsee auf. Das, was dort kurze Triebe aus dem Wasser reckt, ist Laichkraut, das sich dort jedes Jahr zeigt und sich in zwei bis drei Wochen, wenn seine Blüte abgeschlossen ist, wieder auf den Boden des Sees zurückzieht. Es mag ein Indiz für gute Wasserqualität sein, stört aber dann doch etwas den Gesamteindruck.

Die Wasseroberfläche des ersten Osterbergsees ist mit Laichkraut überzogen. In spätestens drei Wochen soll es von allein wieder verschwunden sein. © Olaf Weiss

Roswithapark

Vorbei am Naturbad folge ich der Gande bachaufwärts in den Roswithapark. Dort lasse ich den Pavillon der Regionen buchstäblich links liegen, staune kurz über die vielfältigen Möglichkeiten der Grabgestaltung, die kurz vor dem Eingang Mitte präsentiert werden, und wechsele in den Auepark.

Auepark

Die Pflanzenwelt bildet hier einen starken Kontrast zu den gestalteten Laga-Bereichen. Ich bin erst mal froh über meinen Frühstart. Morgens um 10 Uhr bin ich hier fast der einzige Besucher. In dem, abgesehen von dem Weg und einem Holzsteg, der an einem der Teiche einen guten Ausblick aufs Gelände bietet, sich selbst überlassenen Areal tummeln sich eine ganze Menge Wasservögel. Die fühlen sich von den paar Menschen nicht gestört. So kann ich ein Nilgänsepaar beobachten, das seinen Nachwuchs nur wenige Meter entfernt zum Wasser führt.

Blumenhalle

Weil es nur einen Weg durch den Auepark gibt, drehe ich am Nordeingang, unweit des Klosters Brunshausen, um. Durch den Roswithapark, wo ich am Pavillon der Regionen diesmal einen würdigenden Blick auf den Fleiß der Landfrauen werfe, die dort ihre Beete betreuen, und noch einmal vorbei am Naturbad, verlasse ich das Laga-Gelände durch den Südeingang, um zur Blumenhalle zu kommen. Auch dort stehen die Zeichen auf Wechsel. Die Hortensienzeit ist abgelaufen. Jetzt kommen die Rosen. An den Beeten wird es stellenweise eng. Die Hobbygärtner unter den Besuchern staunen über Größe, Blütenpracht und wie die Pflanzen arrangiert sind.

Nach den Hortensien kommen die Rosen: Gärtnerin Odette von der Forst pflanzt in der Blumenhalle um. © Olaf Weiss

Gandepromenade

Braucht man, um in die Blumenhalle zu kommen, seine Eintrittskarte, ist die sogenannte Gandepromenade auch ohne Ticket nutzbar. Der Fußweg an der Gande in Richtung Innenstadt ist für die Landesgartenschau neu gestaltet worden.

Links und rechts des neu gepflasterten Fußwegs schwelgen die Beete in einer bunten Blütenpracht – jedenfalls bis zur Hildesheimer Straße, die durchs Kurgebiet verläuft. Die Promenade geht auf der anderen Seite weiter bis zum Spielplatz am Plangarten. Gestaltete Beete gibt es dort aber nicht mehr.

Spiel- und Sportpark

Erneut drehe ich einfach um. Durch den Südeingang gehe ich zurück aufs Laga-Gelände, das sich inzwischen deutlich gefüllt hat. Ich schlendere wieder an den Osterbergseen und dem Haupteingang mit der Seebühne vorbei und komme in den Spiel- und Sportpark. Die Themengärten, die ich vor einem halben Jahr im Winterschlaf schon einmal sehen durfte, präsentieren sich in ganzer Pracht. Großeltern lassen ihre Enkel auf dem benachbarten Klettergerüst toben.

Landschaftspark: Im Spiel- und Sportpark gibt es nicht nur Trubel. Dort gibt es auch ruhige Bereiche. © Olaf Weiss

Je weiter ich mich vom Haupteingang entferne, umso ruhiger wird es. Die Anlage erinnert hier an einen englischen Landschaftspark, in dem an einigen Stellen Wildwuchs geduldet wird. Dank des Einsatzes eines Mähroboters sind nur einige große, kreisrunde Flächen rasenähnlich gemäht.

Die Boulderfelsen und die Calisthenics-Anlage, an der sportbegeisterte Besucher Fitnessübungen machen können, sind an diesem Mittag verwaist.

Der Weg durch den Spiel-und Sportpark ist eine Schleife und bringt mich so automatisch zurück zum Haupteingang. Dort streife ich noch ausführlich an den Ständen mit Gartenschmuck und -werkzeugen sowie Pflanzen vorbei, dann ist mein Laga-Besuch nach gut dreieinhalb Stunden beendet. Wäre ich privat da gewesen, hätte diese Zeit nicht gereicht. Denn dann hätte ich mir sicher noch Zeit für eine ausgiebige Pause auf der Café-Terrasse am Osterbergsee gegönnt.

Eule: Auf dem Gartenmarkt gibt es nicht nur Hübsches und Skurriles für zuhause. © Olaf Weiss

Fazit

Die Laga bietet viel, aber nicht alles hat mit dem zu tun, was allgemein als Garten bezeichnet wird. Wer nur streng gestaltete bunte Beete sehen will, wird vielleicht mehr erwarten.

Aber Garten ist längst nicht mehr nur Rasen und „unkrautfreie“ Rabatten. Und die Vielfalt zwischen diesen strengen Gärten und dem Garten der Natur bildet das Gelände ab. Wer beispielsweise die natürliche Schönheit eines Schilfgürtels und von hochwachsenden Disteln erkennt, dem wird es im Auepark gefallen. Die Themengärten bieten Anregungen für zuhause und vielerorts gibt es dazu noch Tipps für den Umgang mit Pflanzen.

Ich komme jedenfalls wieder, mit mehr Zeit, aber weniger Ehrgeiz, alles sehen zu wollen.