Wieder Flugtag auf dem Kühler in Bad Gandersheim

Von: Axel Gödecke

Teilen

Boeing Stearman: Zwei solcher Doppeldecker aus den 30ger-Jahren sind in Gandersheim zu bewundern. © Veranstalter/nh

Kunstflugvorführung, viele Flugzeuge und Rundflüge sind die Highlights beim Flugtag in Bad Gandersheim am 27. August.

Bad Gandersheim – Der Sportfliegerclub Bad Gandersheim veranstaltet am Sonntag, 27. August, ab 11 Uhr auf dem Flugplatz auf dem Kühler in Bad Gandersheim wieder einen Flugtag.

Nach den Erfolgen vergangener Jahre mit mehrere Tausend Zuschauern soll es eine Wiederauflage des Familienfestes geben, so die Verantwortlichen. Die Vorbereitungen auf dem Flugplatz liefen auf Hochtouren.

„Wir wollen nicht nur den luftfahrtbegeisterten Zuschauer ansprechen, sondern unseren Sport einem möglichst breiten Publikum vorstellen“ betont Henning Jahns, der den Flugtag mit einem zehnköpfigen Team für den Sportfliegerclub organisiert.

So sei an diesem Tag so ziemlich alles zu sehen was bemannt und unbemannt in die Luft gehen kann. Das Spektrum reiche von den leichtesten Flugzeugen, den drachenähnlichen „Trikes“ bis hin zu den Rundflügen mit einem Helikopter. Weitere Highlights sind die „Stearman Crew“ mit zwei „Boeing Stearman“ Doppeldeckern aus den 1930ger-Jahren, ein Kunstflug-Doppeldecker Pitts S2 und eine Cessna „Caravan, die zur Begrüßung um 14 Uhr Fallschirmspringer über dem Kühler absetzen wird. Schließlich sollen auch die Cessna 206 vom Feuerwehrflugdienst Niedersachsen und auch neuartige Konstruktionen wie die ultraleichten Tragschrauber oder motorisierte Gleitschirme zu besichtigen sein.

Für Essen und Trinken sorgen Stände mit Getränken, Gegrilltem, Eis und Crépes sowie Kaffee und Kuchen. Für die Unterhaltung der jüngeren Besucher stehe eine Hüpfburg zur Verfügung. Den Abschluss des Tages bildet der Start der Heißluftballone.

Es besteht laut Jahns die Möglichkeit, als Gast bei der abendlichen Ballonfahrt dabei zu sein oder selbst einen Kunstflug mitzumachen. Die Tickets für Rundflüge seien direkt am Flugtag erhältlich. Zudem würden drei Rundflüge in einem Motorflugzeug unter den Besuchern verlost. Auch Modellflieger werden ihre naturgetreuen Modellflugzeuge zeigen.

Der Eintritt kostet zehn Euro (Familien ermäßigt). (Axel Gödecke)