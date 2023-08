Zauber von Farbe und Licht

Von: Olaf Weiss

Eine Wasserorgel soll am 8. und 9. September auf dem Osterbergsee zu sehen sein. © Laga/Julia Machner

Magische Gestalten und farbenfrohe Illuminationen gibt es ab Freitag, 1. September, auf der Landesgartenschau in Bad Gandersheim zu erleben. Dann beginnen die Lichterwochen.

Bad Gandersheim – Zum Auftakt gibt es eine internationale Varieté-Show mit Akrobatik, Magie und Comedy im Lichterglanz, heißt es in der Ankündigung. Sieben Künstler präsentieren am Freitag, ab 20 Uhr auf der Seebühne ihr Programm: Igor Boutorine, der „King of Hula Hoop“, lässt die Ringe kreisen. Nikita Boutorine zeigt eindrucksvolle Comedy-Jonglage. Rachel Belle Barum lässt es bei ihrer Peitschen Artistik knallen. Das Duo Prime bietet Partner- und Strapatenakrobatik (Akrobatik, bei die Artisten an Bändern hängen). Ezra Veldman bringt die Diabolos zum Wirbeln.

Rachel Belle Barum ist mit einer Peitschenakrobatik zu sehen – und nicht wie auf diesem Bild mit einer Luftakrobatik. © Laga/Sandrino Donnhauser/nh

Tijmen van Dieren und Tania Monier bieten hoch über den Osterbergseen illuminierte Slackline-Stuntartistik vorführen.

Während der Lichterwochen sollen außerdem Hunderte von leuchtenden und beleuchteten Objekten den Park in eine Märchenlandschaft verwandeln. Wasserspiegelungen, Licht- und Schattenspiele werden laut Ankündigung die Waldbereiche und Wasserflächen in völlig neue Landschaften verwandeln.

Die leuchtenden Objekte, Glow Balls auf dem Osterbergsee, Kristallleuchter über der Langen Tafel im Spiel- und Sportpark, die Projektion einer Sandmalerin, LED-Fächer, wechseln im Laufe der Lichterwochen, sodass es immer wieder Neues zu entdecken gebe.

Ezra Veldmann lässt die Diabolos kreisen. Ezra Veldmann lässt die Diabolos kreisen. © Laga

Prunkstück des Wochenendes, 8. und 9. September, ist die bis zu 10 Meter hohe Wasserorgel auf dem Osterbergsee, ein atemberaubendes multimediales Spektakel aus farbigen Wasserfontänen begleitet von Konzerten. An Land soll Klavierzauberer Sven Wildöer mit seinem illuminierten Piano zusätzliche magische Momente schaffen.

Auf der Steinernen Insel sollen interaktiven Licht-Holzspiele Besucher anlocken. Dort können Spieleklassiker wie Halma, Mah-Jong, Curling oder die guten, alten Murmeln in neuer Dimension und neuem Look erleben. Bei den Abschlussvorstellungen, am 15. und 16. September soll es um die die Geschichte der temperamentvollen Flüsse Gande und Eterna gehen, die sich mit vielen Gästen zu ihrem alljährlichen Fest in Bad Gandersheim treffen. Die beiden aufbrausenden Gewässer geraten jedoch bald aneinander.

Erst das beherzte Eingreifen der Wassergeister besänftigt die beiden, sodass das Fest wieder in friedliche Bahnen gelenkt werden kann – ein musikalisches Auf-dem-Wasser-Theater mit Taschenlampe und Laserharfe. Vor Beginn der Vorführung wollen Panflötistin Petruta Küpper und Harfenistin Jenny Meyer gemeinsam mit reflektierenden Gestalten im Schwarzlicht eine geheimnisvolle Atmosphäre schaffen – schminken der Besucher inklusive.

Zu den Lichterwochen geänderte Öffnungszeiten: Freitag, Samstag und Sonntag Kassenöffnung bis 22:00 Uhr, Einlass bis 23 Uhr; Montag bis Donnerstag Kassenöffnung bis 20 Uhr, Einlass bis 21 Uhr. (Olaf Weiss)