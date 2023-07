Bankraub in Sudheim wird nicht bestraft

Verfahren gegen den Verdächtigen ist eingestellt

Staatsanwaltschaft: Die Beweise gegen den Verdächtigen reichen nicht aus.

Northeim – Der Überfall auf die KSN-Filiale in Sudheim Mitte Februar des vorigen Jahres bleibt ungesühnt: Andreas Buick, Leitender Oberstaatsanwalt und Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen, sagte auf HNA-Anfrage, dass das Verfahren bereits Anfang dieses Jahres eingestellt worden sei.

Im Mittelpunkt der Ermittlungen habe ein heute 20-Jähriger als Tatverdächtiger gestanden. Der wurde laut Buick bereits im Dezember 2022 wegen des Überfalls auf die KSN-Filiale Höckelheim vom Landgericht Göttingen zu einer Jugendstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt (HNA berichtete). Sein Mittäter erhielt nach Erwachsenenstrafrecht eine fünfjährige Haftstrafe (HNA berichtete). Die Staatsanwaltschaft hatte gegen den 20-Jährigen ein Ermittlungsverfahren geführt, weil er auch für den Überfall in Sudheim als Täter in Betracht gekommen sei.

Zweifel an der Schuld des Verdächtigten hätten während der Ermittlungen aber nicht ausgeräumt werden können, so Buick weiter. Die Tatbeteiligung in Sudheim konnte dem Beschuldigten damit laut Buick nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden. Die Ermittler hätten bei der Auswertung der Videoaufnahmen vom Überfall in Sudheim zwar bei einem der maskierten Täter eine „gewisse Ähnlichkeit“ mit dem jetzt 20-Jährigen festgestellt, aber Zweifel seien trotzdem geblieben.

Zudem wäre die Strafe, die der Beschuldigte im Falle einer Verurteilung erhalten hätte, gegenüber der bereits rechtskräftig verhängten Jugendstrafe wegen des anderen Banküberfalls, nicht erheblich ins Gewicht gefallen, so Buick weiter. Außerdem sei es durchaus möglich gewesen, dass im Falle einer Anklageerhebung angesichts der Beweislage ein Freispruch gefallen wäre.

Bei dem Überfall in Höckelheim Mitte Januar 2022 hatten die Täter eine Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe bedroht und rund 12 500 Euro erbeutet. Gut zwei Monate nach dieser Tat wurden die beiden später verurteilten Männer festgenommen, Anfang Dezember 2022 verhängte das Gericht die Haftstrafen.

Mitte Februar 2022 wurde die KSN-Filiale in Sudheim überfallen, hier erbeuteten die Täter eine vierstellige Summe Bargeld. Auch bei diesem Überfall wurde ein Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht. (Kathrin Plikat)