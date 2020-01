Baugebiet: Noch jede Menge Platz am Schiefen Berg

Katlenburg – Zwölf Jahre hat sich nichts am Nordhang des Baugebietes „Schiefer Berg“ getan, aber nun herrscht dort, am westlichen Ortseingang von Katlenburg, rege Bautätigkeit.

Auf acht Grundstücken wird nach den Worten des Bauamtsleiters der Gemeinde, Hans-Ulrich Wiese, gebaut. Vier Grundstücke seien außerdem bereits verkauft, 15 weitere sind aber darüber hinaus noch zu haben.

Er widersprach damit einer irrtümlichen Aussage im Artikel über die Bürgermeisterdienstversammlung der Gemeinde in der vergangenen Woche, wonach das Baugebiet bereits voll sei. Nicht nur in Katlenburg auch in Lindau füllt sich nach seinen Worten das Neubaugebiet „Siechenanger Nord“ am nordwestlichen Ortseingang. Inzwischen sind laut Wiese 17 von 32 Bauplätzen verkauft und teilweise auch schon bebaut. Wiese kalkuliert, dass nur rund die Hälfte der Bauwilligen, die in den vergangenen Monaten Bauplätze in der Gemeinde erworben haben, auch aus dem Gemeindegebiet kommen.

+ Hans-Ulrich Wiese, Bauamtsleiter © Axel Gödecke Mit einer Ausnahme gibt es auch in den übrigen Ortschaften der Gemeinden Bauland: In Elvershausen sind von den fünf Baugrundstücken im neuen Baugebiet „Westlich der Fliedernstraße“ bereits zwei verkauft. Dort ist noch die Ausweisung einer Erweiterung des Baugebietes um weitere zehn Bauplätze möglich. Auch in Wachenhausen ist das neue Baugebiet „Westliches Thiehofsfeld“ schon zur Hälfte vermarktet: Sieben von 15 Grundstücken sind verkauft.

Im seit langem bestehenden Baugebiet am Feuerwehrhaus in Suterode sind nach Wieses Worten noch fünf Bauplätze frei.

In Gillersheim soll das Baugebiet „Kleiner Horbeck“ erweitert werden. Dafür seien aber noch Änderungen des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans notwendig, erklärte der Bauamtsleiter. Nur in Berka gibt es nach seinen Worten aktuell keine Bauplätze. ows Foto: Axel Gödecke