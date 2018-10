Bedenken in Hettensen: Ist die neue Brücke falsch ausgerichtet?

Neubau droht Schikane für landwirtschaftliche Gespanne zu werden

+ © Roland Schrader Womöglich nicht richtig ausgerichtet: Die im Bau befindliche neue Schwülmebrücke in Hettensen. © Roland Schrader

Mit dem Bau der neuen Schwülmebrücke im Mühlenweg geht in diesem Jahr für die Einwohner der Hardegser Ortschaft Hettensen ein seit vielen Jahren gehegter Wunsch in Erfüllung. Doch die Freude über die endlich in Angriff genommenen Arbeiten ist getrübt.