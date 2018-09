Berlin, Berlin: Dreharbeiten mit Felicitas Woll in Bad Lauterberg 

Pressekonferenz nach Drehschluss: Von der Filmcrew gab es viel Lob für den Harz. In der Mitte Hauptdarstellerin Felicitas Woll (mit blauem Mantel).

Bad Lauterberg. Die beliebte ARD-Serie „Berlin, Berlin“ mit Felicitas Woll als Hauptdarstellerin, die von 2002 bis 2005 im Vorabendprogramm über die Fernsehschirme flimmerte und vor allem das jüngere Publikum ansprach, geht in eine neue Runde.

Geplant ist ein Kinofilm, für den etliche Szenen im Harz gedreht wurden. Er soll 2019 oder Anfang 2020 in die Kinos kommen.

Die mehrfach mit Filmpreise ausgezeichnete Felicitas Woll (38), spielt wie schon in der Serie die Hauptrolle der Lolle. Die aus Hessen stammende Frau, die früher bei „Berlin Berlin“ kaum ein Fettnäpfchen ausgelassen hat, lässt es immer noch krachen – und immer wieder geht es um Liebe und Beziehungen und die damit verbundenen Probleme. Als während ihrer Hochzeit ein anderer Mann um ihre Hand anhält, rastet sie aus und landet über Umwegen und einer Irrfahrt unter Drogen zusammen mit Janina Uhse, die die Hausmeisterin Dana spielt, in Bad Lauterberg.

Uhse („Gute Zeiten, schlechte Zeiten“) steht als Dana der Lolle in Sachen Beziehungskrisen und Chaos in nichts nach, ganz im Gegenteil. Die 28-Jährige, die neu zur Filmcrew gestoßen ist, versteht sich mit ihrer Filmpartnerin blendend. Bei einer Pressekonferenz zeigten sich beide sehr angetan sowohl von den Drehorten als auch von den Menschen im Harz.

Am Freitagmittag wurden an der Königshütte, einem Industriedenkmal, die letzten Szenen des zweiwöchigen Drehs aufgenommen. In den Harz gekommen ist die 100-köpfige Filmcrew durch eine finanzielle Förderung der Niedersächsischen Staatskanzlei. Antje Höhl, Vizeleiterin des Filmreferats: „Wir unterstützen den Niedersachseneffekt, wollen schöne Bilder transportieren, von denen der Harz jede Menge zu bieten hat. Nachhaltig erwarten wir davon mehr Touristen für diese Region.“

Turbulent ging es beim Schlussdreh an der Königshütte zu. Das Gebiet um das ehemalige Eisenhüttenwerk der Kneippstadt war abgeriegelt, Lolle und Dana wurde von der Windmaschine mit Blättern umweht und legten ein kleines Tänzchen hin.

Vielleicht war es ein Freudentänzchen, denn nach den schönen und anstrengenden Tagen, wie Felicitas Woll den Dreh am Harz beschrieb, ging es für alle zurück nach Berlin. Dort wird nach einem freien Wochenende weiter gedreht.

Äußerst angetan von den Drehorten zeigten sich Regisseurin Franziska Meyer Price und die beiden Produzenten Michael Lehmann und Holger Ellermann. „Das ist hier wunderschön und ideal für uns“, brachten es die Produzenten auf den Punkt, die die Kosten für den Film auf rund fünf Millionen Euro bezifferten. Wie man eine so große Crew stets bei Laune hält? „Mit gutem Essen“, sagte Lehmann mit einem Schmunzeln.

Bad Lauterbergs Bürgermeister Thomas Gans strahlte über das ganze Gesicht. „Diese Stadt hat auch als Filmkulisse viel zu bieten.“ Er machte bei allen Werbung für das Harzstädtchen.