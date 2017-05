Bilshausen: SEK-Beamte durchsuchen Wohnung eines 27-Jährigen

Bilshausen. Zusammen mit Beamten eines Spezial-Einsatzkommandos (SEK) haben Northeimer Polizeibeamte am frühen Montagmorgen in Bilshausen die Wohnung eines 27-Jährigen durchsucht.

Ihm werden Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Waffengesetz sowie Wohnungseinbruchsdiebstähle zur Last gelegt, berichtete ein Polizeisprecher.

An der Durchsuchung war das SEK beteiligt, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Tatverdächtige im Besitz einer Waffe ist, heißt es weiter.

Als die SEK-Beamten um 5.07 Uhr in die Wohnung eindrangen, war der 27-Jährige nicht zuhause.

In der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Bilshäuser Hauptstraße wurden laut Polizei mehrere Gegenstände sichergestellt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rubriklistenbild: © picture alliance / David Young/