Betrunkene Radfahrerin aus Bodenfelde bei Sturz in Graben verletzt

Bodenfelde. Eine 32-jährige Radfahrerin aus Bodenfelde ist am späten Freitagabend laut Polizei infolge Trunkenheit derart gestürzt, dass sie mit dem Rettungswagen (RTW) ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Polizei berichtet zum Unfallhergang, dass die Bodenfelderin um 23.35 Uhr trotz Alkoholkonsums mit einem Fahrrad auf dem Gehweg an der Uslarer Straße in Fahrtrichtung Uslar unterwegs war. Am Ende des Gehwegs fuhr sie in einen angrenzenden Graben und kam zu Fall. Dabei verletzte sie sich und kam mit dem RTW in die Uni-Klinik nach Göttingen.

Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und leitete ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfalls infolge Trunkenheit ein.

