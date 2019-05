Brand im Holzkohlewerk Bodenfelde: Mitarbeiter verletzt

Bodenfelde. Bei einem Brand im Bodenfelder Holzkohlewerk Pro-Fagus ist am Maifeiertag ein Mitarbeiter verletzt und mit Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach ersten Informationen von der Polizei war zu heiße Holzkohle aus einem Silo auf ein Förderbrand und auf dem Weg zur Abfüllung in Brand geraten. Die Feuerwehr, die um 17.25 Uhr alarmiert wurde, rückte mit einem Großaufgebot aus den Gemeinden Bodenfelde und Wahlsburg und aus der Stadt Uslar an. Es ging darum, möglichst viele Atemschutzgeräteträger aufzubieten. Denn nur mit Atemschutz war die Brandbekämpfung möglich. Es hieß dass das Silo mühsame geleert und die Holzkohle dann abgelöscht werden musste. Der Einsatz dauerte gegen 19.30 Uhr noch an. fsd

