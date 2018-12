Diebe stehlen Geld und Kelche aus zwei Bodenfelder Kirchen

Bodenfelde. In die Bodenfelder Christus-Kirche und die Freikirche sind Einbrüche verübt worden. Die Kirchenräuber nahmen Geld und sakrale Gegenstände mit. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Die Einbrüche fanden zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Freitag, 12.30 Uhr, statt. Die Täter verschafften sich gewaltsam Einlass in die Gotteshäuser an der Bleekstraße und der Privatstraße durch Aufhebeln von Fenster und Seitentür. Es wurden diverse sakrale Gegenstände und Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Zu den entwendeten Gegenständen gehören unter anderem Abendmalkelche, Taufschalen und -Kannen, mehrere Edelstahlbecher und Silberbestecke.

Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang der beiden Einbrüche aus und ruft die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung auf. Hinweise werden unter Tel. 0 55 71/92 60 00, angenommen. (fsd)

Rubriklistenbild: © Nicolas Armer/dpa