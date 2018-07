Förderverein führt das Freibad seit 25 Jahren

Empfang zum Jubiläum

Bodenfelde. Wenn Not ist, dann kommen die Helfer. Das sagte Hansjörg Mascher am Sonntag bei einem kleinen Empfang im Bodenfelder Freibad. Der Grund: Das Bad am Nienoverer Weg wird in der 25. Saison in Bürgerhand betrieben. Der Vorsitzende des Fördervereins mit über 500 Mitgliedern erinnerte an den Kampf um den Erhalt des Freibades.