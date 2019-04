Gesamtschule Bodenfelde kooperiert mit dem heimischen Holzkohlewerk

Bodenfelde – An der Heinrich-Roth-Gesamtschule in Bodenfelde wurde eine Kooperation mit dem heimischen Betrieb ProFagus unterschrieben. Auf Initiative des Vereins Bildungsregion Niedersachsen wollen die Gesamtschule und der Betrieb mehr voneinander profitieren.

Die Firma ProFagus sei ebenso Teil von Bodenfelde wie die Gesamtschule, sagte Bernward Wosnitza als Leiter des Bereichs Technik des Betriebes. Er findet Kontakte mit der Schule wichtig, weil das auch eine gewisse Öffentlichkeitsarbeit sei. Und weil sich das Unternehmen um potenzielle Bewerber als künftige Mitarbeiter bemühen müsse, liege eine Kooperation auf der Hand, sagte Wosnitza vor etlichen Schülern und einigen Lehrern in der Schulaula. Unter anderem sei vorgesehen, dass er im Schulunterricht über das Unternehmen Rede und Antwort stehen wolle und man Schüler auch für eine berufliche Orientierung in den Betrieb einladen wolle. „Durch die Kooperation können wir uns persönlich kennenlernen“, so Wosnitza. Man könne sich auch ein praktisches Bewerbungstraining mit den Schülern vorstellen, ergänzte Thomas Bierwirth von der ProFagus-Personalabteilung. Laut Schulleiter Andreas Heinrich ist es die dritte Partnerschaft mit einem Betrieb. Es bestehen Vereinbarungen mit der Uslarer Firma Demag und dem Verein Nachbarschaftshilfe Bodenfelde. Es habe sich bewährt, wenn Schüler an außerschulischen Lernorten erleben können, was in den Betrieben gemacht werde. Er bezeichnete die neue Vereinbarung als „wichtiges Ereignis“ an der Gesamtschule. Es sei eine Ergänzung zu Betriebsbesichtigungen und den dreiwöchigen Praktika der Schüler des neunten Jahrgangs. Die Gesamtschüler lernen breit gefächert und werden so auf die Berufswelt vorbereitet.

Schulträger ist der Landkreis Northeim. Landrätin Astrid Klinkert-Kittel ist gleichzeitig Vertreterin des Vorstandes der Bildungsregion. Sie sagte, dass Partnerschaften zwischen Schulen und Betrieben ihr Steckenpferd seien, weil sich für beide Seiten gute Möglichkeiten der Orientierung und Annäherung bieten. Ihrer Kenntnis nach sei die Firma FroFagus ein breit aufgestellter Ausbildungsbetrieb.

Als Geschäftsführerin des Vereins Bildungsregion Niedersachsen moderierte Anna Wucherpfennig die Vereinbarung bis zur Unterschrift der Kooperationsverträge. Künftig soll eine Plakette am Schulhaus hängen, das die Kooperation Schule-Betrieb schon an der Fassade deutlich mache.

Die Bildungsregion Südniedersachsen mit Sitz in Göttingen ist ein Zusammenschluss der Landkreise Northeim und Göttingen, der Stadt Göttingen und der Niedersächsischen Landesschulbehörde. Seit 2009 werden mit der Initiative SchulBetrieb unter anderem Kooperationsvereinbarungen von Firmen mit allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen unterstützt. jde