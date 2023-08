Malerisches Tauffest am Fluss - Kirche freut sich über 27 Täuflinge und 400 Besucher

In Wahmbeck an der Christophorus-Kirche wurden 27 Menschen getauft. Es war das erste regionale Tauffest der evangelischen Kirche und kam sehr gut an, im Bild Schönhagens Pastor Carsten Schiller bei der Arbeit. © Frank Schneider

Wahmbeck – Auf eine erstaunliche Resonanz traf das erste Tauffest am Fluss, zu dem die evangelischen Kirchen- und Kapellengemeinden aus dem Uslarer Land und dem Flecken Bodenfelde an die Kirche nach Wahmbeck eingeladen hatten: 27 Täuflinge waren angemeldet, mit ihnen kamen insgesamt etwa 400 Menschen am Sonntag zu dem festlichen Ereignis bei strahlendem Sonnenschein an die Weser.

Vom Säugling bis zur Rentnerin reichte das Altersspektrum der Täuflinge, sagte Mark Trebing, Pastor in Bodenfelde und der gastgebenden Kirchengemeinde Wahmbeck mit ihrer malerisch an der Weser gelegenen Christophorus-Kirche. Er freute sich über die große Besucherschar, vor allem aber über die beträchtliche Zahl der Täuflinge, „sehr zur Freude der Kirche“.

Die Täuflinge und die Angehörigen sowie die anderen Besucher fanden auf Bänken an Tischen und unter Pavillons neben dem Gotteshaus Platz, die die Wahmbecker Gastgeber aufgestellt hatten. Das alles bot bei dem Wetter eine wunderschöne Kulisse.

Trebing leitete den Taufgottesdienst mit allen Kolleginnen und Kollegen: den Pastorinnen Astrid Jasper (Uslar), Rita Sennert (Schoningen) und Sonja Brosig (Volpriehausen), den Pastoren Carsten Schiller (Schönhagen), Max Apel (Uslar) und Vikarin Theresa Rudolph (Uslar), die alle mit Beiträgen an dem Gottesdienst beteiligt waren. Die musikalische Begleitung übernahm der Posaunenchor Eschershausen unter der Leitung von Peter Reiter.

Pastorin Jasper stellte den Täuflingen und Taufbesuchern das flauschige Handtuch vor, das die Landeskirche den Täuflingen schenkte und beschrieb es als Helfer in allen Lebenslagen – wie Gott, so Jasper. Pastor Trebing richtete an die Eltern die wichtigste Frage des Tages: „Wollt ihr, dass sie getauft werden?“ Die Antwort kam im Chor: „Ja, mit Gottes Hilfe.“

Zum Taufakt selbst waren rund um die Wahmbecker Kirche bis hinunter auf die Weserwiesen fünf Taufstationen aufgebaut – jeweils für die Kirchengemeinden Bodenfelde und Wahmbeck, Uslar, Schönhagen, Schoningen und Volpriehausen. Pastor Carsten Schiller freute sich besonders, dass aus allen Gemeinden Täuflinge dabei waren. Die Taufen selbst boten emotionale Momente, viele Beteiligte waren gerührt.

Beim Tauffest waren alle Pastoren vertreten und saßen neben dem Altar: (von rechts) Rita Sennert, Sonja Brosig, Carsten Schiller und Mark Trebing, Vikarin Theresa Rudolph sowie Astrid Jasper und Max Apel (stehend). © Frank Schneider

Im Anschluss an den Taufgottesdienst fand an der Kirche ein Tauffest statt, bei dem die Kirchengemeinden die Tauffamilien und ihre Gäste zum gemeinsamen Essen und zum Kaffeetrinken an der Kirche einluden. Von viel Trubel und guter Stimmung war hinterher die Rede. Pastor Trebing lobte vor allem die gemeinsame Sache aller Kirchengemeinden, seine Kollegen die Gastgeber für die ganze Logistik. Das Essen spendierte die Kirche, die Kuchen waren Spenden aus allen Gemeinde und aus den Tauffamilien. Zum Abschluss lud der Wahmbecker Fährmann alle Täuflinge zu einer Fahrt ans andere Ufer und zurück ein.

Das regionale Tauffest, das vielen in Erinnerung bleiben wird, soll in der Form auf jeden Fall noch mal angeboten werden, sagte Pastorin Jasper, ließ aber offen, in welchen Abständen.

Von Frank Schneider