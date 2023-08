Neues bisher nur in der Straße - Gestalterische Arbeiten an Bordsteinen stehen bevor

Von: Jürgen Dumnitz

Tiefbau in der Straße Kottberg in Bodenfelde: Stück für Stück werden die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgungsleitungen im Teilbereich vom Salzkotten bis zu den Märkten verlegt und erneuert. © Jürgen Dumnitz

Bodenfelde – Der Straßenbau und die Nebenarbeiten für die Erneuerung der Ortsdurchfahrt in Bodenfelde gehen Stück für Stück voran. Aktuell werden zwischen dem Salzkotten und der Einmündung von der Bahnhofstraße die Tiefbauarbeiten vorgenommen. Im Auftrag des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Solling werden etwa die alten Wasserleitungen erneuert und die teils maroden Abwasserleitungen durch neue Rohre und Anschlüsse ersetzt.

Im Abschnitt vom Salzkotten über die Bleekstraße bis zur Einmündung von der Mühlenstraße (nahe Volksbank Solling) lässt die Firma Goetel jetzt in der geschotterten Straße Leerrohre und Glasfaserkabel fürs schnelle Internet verlegen. Demnächst sollen in dem Bereich die Straßenbauer der Firma Nolte (Beverungen) mit dem Setzen der Borde beginnen. Im Vorfeld dazu wurden am Dienstag die Baucontainer für die Straßenbau-Trupps am Salzkotten ausgetauscht und versetzt. Bisher waren da die Tiefbauer untergebracht.

Umräum-Aktion: Mitarbeiter der Baufirma Nolte haben Baucontainer am Salzkotten umgesetzt. Statt der Tiefbauer sollen da jetzt die Straßenbauer Einzug halten, die unter anderem Borde setzen. © Jürgen Dumnitz

Hintergrund: Das Land Niedersachsen zahlt über eine Sondermaßnahme die komplette Erneuerung der 1,9 Kilometer langen Landesstraße 551 vom Holzkohlewerk bis zum Ende der Amelither Straße in mehreren Bauabschnitten. Voraussichtlich soll das drei Jahre lang dauern, veranschlagt sind dafür sieben Millionen Euro.

Der Rat des Fleckens Bodenfelde hat einem Ausbau der Seitenbereiche etwa mit Fußwegen und Parkflächen sowie einer Verbesserung (Optimierung) der Straßenbeleuchtung zugestimmt. Aufgrund der in Bodenfelde gültigen Straßenausbaubeitragssatzung sind daran auch die Anwohner finanziell mit beteiligt.

Glasfaserkabel in die Bleekstraße: Jetzt hat ein von der Firma Goetel beauftragtes Unternehmen auf der nach Tiefbauarbeiten bereits wieder mit Schotter aufgebauten Straße mit dem Verlegen von Leerrohren und Glasfaserleitungen begonnen. © Jürgen Dumnitz

Dass der erste Teilbereich noch in diesem Jahr zumindest eine Asphalt-Tragschicht erhält, scheint indes unwahrscheinlich.

Und weil man die Situation ja nicht ändern könne, müsse man mit der Baustelle vor der Tür leben, sagten mehrere Geschäftsbetreiber und Anwohner im Baustellenbereich. „Unsere Hoffnung ist ja schließlich, dass es am Ende alles viel schöner wird“, zeigte sich eine Frau in einem Geschäft an der Bleekstraße optimistisch.

Ähnlich hatte das auch schon Alexander Behre als Bauleiter der Baufirma Nolte bei der ersten Anwohner-Infoveranstaltung kurz vor Beginn der Straßenbauarbeiten im November 2022 gesagt.

