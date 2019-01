Sechs Menschen bieten Hilfe in Bodenfelde an

Beratungsprojekt

+ Bieten ihre Unterstützung an: Rainer Anschau (von links), Annette Müller-Zitzke, Anja Kremser-Hellwig, Monika Fierenz, Vera Pawlowsky, Wilfried Grafen, Christine Anklam und Mirko von Pietrowski. Foto: Privat/nh

Bodenfelde – In Bodenfelde gibt es ein neues Beratungsangebot. Unter dem Namen „Das Team“ bieten verschiedene Personen und Institutionen im Haus an der Bleekstraße 6 in Bodenfelde ihre Hilfe an. Dabei geht es laut Pressemitteilung von Annette Müller-Zitzke von der Initiative für Bodenfelde ab Anfang Februar um Beratung und Begleitung für Menschen in der Region beidseits der Landesgrenze.